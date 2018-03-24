Ticaret savaşından korkmuyoruz

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Çin
'den ithal edilen mallara 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirme kararı sonrası Pekin misilleme yaptı. ABD'den ithal edilen mallara 3 milyar dolarlık gümrük vergisi koyacağını açıkladı. Çin Ticaret Bakanlığı "Bir ticaret savaşı yapmak istemiyoruz. Ancak kesinlikle bir ticaret savaşından da korkmuyoruz" dedi. Trump'ın 'fikri mülkiyet hırsızlığı' yapmakla suçladığı Çin, iki aşamalı gümrük planıyla karşılık verecek. % 15-25 ARASINDA VERGİ KOYACAKLAR
Çin'in misilleme yapacağı kalemler arasında domuz eti, şarap, meyve ve kabuklu yemişler ile paslanmaz çelik gibi ürünler var. Taze meyve ve şarap dahil 1 milyar değerindeki 120 ürüne yüzde 15 gümrük vergisi ve hurda alüminyum dahil sekiz ürüne yüzde 25 vergi Çin'in planı kapsamında. Çin, bu planın ilk adımını hayata geçirmeden önce, ABD'nin anlaşmaya yanaşıp yanaşmayacağına bakacak. Çin'in bir diğer planı da Dünya Ticaret Örgütü üzerinden Trump'ın geçen ay duyurduğu gümrük vergisi hakkında yasal yollara başvurmak. Trump'ın, ithal çelik ve alüminyuma yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren düzenlemesinde, Kanada
ve Meksika
'yı muaf tutmasının ardından AB üyeleri ile altı ülkenin daha muaf tutulacağı da açıklandı. Bu altı ülke Arjantin, Avustralya
, Brezilya
, Kanada, Meksika ve Güney Kore
. DÜNYA BORSASI SALLANDI
Dünya borsa
ları Çin-ABD gerilimi ile değer kaybetti. En ağır darbelerden birini yüzde 4.51 ile Nikkei borsası aldı. Diğer Asya borsaları da yüzde 4'lere yakın düşüş yaşadı. Avrupa'da ve Türkiye
'de de yüzde 1-2 aralığında düşüşler görüldü. Ticaret savaşları dolar/TL
kurunu da yükseltti. Asya piyasalarında düşük hacim ile dolar kısa bir süre 4 TL'yi gördü. Daha sonra geri dönen dolar 3.96'ya indi.
ABD'nin bu hamleleri atmasının sebebi olan dış ticaret açığına bakıldığında 2017'de rakamın 375 milyar doları bulduğu görülüyor. Büyük bir bölümü ise Çin'den geliyor. ABD'nin Çin'e ihracatı 130 milyar dolarken Çin'den ithalatı 506 milyar doları buluyor.