Türkiye'de fidan üretimi 15 yılda 30 kat arttı

FÜAB Başkanı Tanrıver yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye'de üretilen fidanların kalitesinin yükselmesiyle birlikte yurt içinden ve yurt dışından gelen taleplerin arttığını açıkladı.



FİDAN ÜRETİMİNDE KALİTE VE İHRACAT ARTIYOR

Fidancılık sektöründe yaşanan gelişmelerin sadece üretim artışıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Tanrıver, fidan üretim standartlarının oluşması, FÜAB'a kayıtlı fidan üreticilerinin piyasanın talep ettiği yeni çeşitlerin üretimine yönelmesi, kaliteli ve sağlıklı fidan üretimi yapılması sonucunda dış ticaretin ihracat lehine geliştiğini ifade etti.



MEYVE BAHÇELERİMİZ YERLİ FİDANLARLA KURULUYOR

Ayrıca Tanrıver, Türkiye'nin fidan üretiminde dışa bağımlı olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

" 2010 yılında yok denecek kadar az olan ihracatımız, 2014 yılında 10 milyon dolara 2017 yılında ise 30 milyon dolara yükseldi. Buna karşılık 2010 yılında 8,3 milyon dolara olan ithalat hızla azalarak 2017 yılında 2 milyon dolara düşmüştür. Ülkemiz fidanda dışa bağımlı değil tam tersine ihraç eden ve fidanları yurtdışında ilgi gören bir ülkedir. Ülkemiz AB ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere pek çok ülkeye fidan ihraç eder konuma gelmiştir."



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