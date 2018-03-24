Uruguay ile Çiftlik Bank görüşmesi

Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay
'a kaçtığı belirtilen Çiftlik Bank
CEO'su Mehmet Aydın için Uruguaylı mevkidaşı Rodolfo Nin Novoa ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Aydın'ın Uruguay'da olması durumunda Türkiye
'ye iadesi istendi. Bu arada İnternetten
faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Anadolu Farm
'ın üç yöneticisi gözaltına alındı. Ekolium Bilişim Şirketi (Anadolu Farm) Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile şube müdürü V.M.'nin Kayseri
'de, diğer bir şube müdürü A.Ö.'nün de Kahramanmaraş
'ta yakalandıkları belirtildi. 44 bin üyesi bulunan firmanın, para topladığı ve restoran işlettiği öne sürülüyor.