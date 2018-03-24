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ile görüşmesi

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
Uruguay ile Çiftlik Bank görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'a kaçtığı belirtilen CEO'su Mehmet Aydın için Uruguaylı mevkidaşı Rodolfo Nin Novoa ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Aydın'ın Uruguay'da olması durumunda 'ye iadesi istendi. Bu arada faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen 'ın üç yöneticisi gözaltına alındı. Ekolium Bilişim Şirketi (Anadolu Farm) Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile şube müdürü V.M.'nin 'de, diğer bir şube müdürü A.Ö.'nün de 'ta yakalandıkları belirtildi. 44 bin üyesi bulunan firmanın, para topladığı ve restoran işlettiği öne sürülüyor.
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Uruguay ile Çiftlik Bank görüşmesi
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