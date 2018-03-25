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son 24 saatte yüzde 4.0 düştü

Tepki alımlarıyla dün yükselişe geçen kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi son 24 saatte yüzde 4.0 düştü.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 10:08
Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.0 düştü

Toplam 9,685 adet piyasada işlem gören ve 1,583 adet biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi son 24 saatte yüzde 4.0 düşerek 8 bin 585 dolara geriledi. Bitcoin 145 milyar 421 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 44.1'ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 12 milyar dolara denk gelen 3.6'lık bir düşüşle 329 milyar 617 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise son 24 saatte beş milyar dolar düşerek 13 milyar 431 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.0
- Ethereum yüzde 3.49
- Ripple yüzde 3.20
- Bitcoin Cash yüzde 3.27
- Litecoin yüzde 4.09
- EOS yüzde 4.03
- Cardano yüzde 2.44
- Stellar yüzde 3.19
- NEO yüzde 5.24
- IOTA yüzde 3.25 düştü.

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Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.0 düştü
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