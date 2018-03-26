9 milyar liralık demir İpek Yolu

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ilk ray serimi töreni gerçekleştirildi. Arslan, "Demiryollarında toplam 15 bin 500 kilometre inşaat, ihale ve proje çalışması yapıyoruz. Ülkemizin 80 yılda sahip olduğu demiryolu 11 bin kilometre, AK Parti dönemlerinde 15 bin kilometre" dedi.

2019'DA TAMAMLANACAK

Yüksek hızlı tren olarak Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul arası çalışıldığını ifade eden Arslan, Ankara-Kırıkkale-Yozgat- Sivas'ı bir sene içinde projedeki çalışmaları bitirip, 2019'da hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul-Avrupa arası yani Halkalı- Kapıkule'nin ihale süreçlerinin devam ettiğini belirten Arslan, "Onu da yaptığımızda Yozgatlı, Sivaslı, Kırıkkaleli Avrupa'ya kadar buradan hızlı trenle gidebilecek" diye konuştu. Ankara-Polatlı-Afyon-İzmir hattının 2020'de bitirileceğini anlatan Arslan, Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar hızlı trenin gideceğini, biten Bakü- Tiflis-Kars hattını da kullanarak, Orta Asya'ya, Çin'e kadar gidilebilir hale gelineceğini kaydetti. Arslan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattındaki 29 milyon metreküp dolgunun 25 milyon metreküpünün tamamlandığını ifade ederek, "Sivaslı 5.5 saatte, Yozgatlı 4.5 saatte İstanbul'a gidebilecek. Eskiden bunlar hayal edilemezdi" dedi.