Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ekonomi ile ilgili flaş açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Şimşek Türkiye için kötü günlerin geride kaldığını söyledi.

''2008 yılında vatandaşların dövizle borçlanmasını yasakladık, iyi de yapmışız'' diyen Şimşek, şimdi ise şirketlere yönelik bir çalışma içinde olduklarını bunun da makro ihtiyati tedbir olarak adlandırıldığını söyledi. ''Şirketlerin döviz borçlu olmaları dışarıdaki en ufak bir gelişmeyi farklı fiyatlandırmasına yol açıyor'' diyen Şimşek, ''Sizin geliriniz hangi para türünden ise borçlanmanız da o para cinsinden olmalı.'' dedi.

DÖVİZ BORCUNUN YÜZDE 84'ÜNÜ 2118 ŞİRKET OLUŞTURUYOR

Yasal alt yapının hazırlandığını da söyleyen Şimşek, ''Büyük şirketlerle ilgili veriler toplanıyor. 2118 şirket var. Bu şirketler döviz borcunun yüzde 84'ünü oluşturuyor. Biz reel sektörümüze güveniyoruz. Biz onların önünü açmaya devam ediyoruz. Biz risk noktasında da önlemlerimizi almaya devam edeceğiz.'' diye konuştu.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

- Kısa vadede küresel büyüme iyi, küresel ticarette de bir toparlanma var, ama orta ve uzun vadede riskler var

- Dünya liderleri doğru politikaları işbirliği içinde ortaya koyarsa, dünya bu sorunları atlatır

- Reel sektör için bir dijital yol haritası hazırladık, yakında açıklayacağız

- Türkiye şoklara karşı büyük dayanıklılık göstermiştir, 2010-17 döneminde yüzde 6,7 büyümüştür

- Bu sıkıntıların en çok yansıdığı alan tabii ki kurdur, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz

- Bütün gelişmeler kalıcı, uzun vadeli kaynak akışını olumsuz etkiledi, bu kura yansıyor

- Türkiye için en kötü geride kaldı

- Jeopolitik risklerde azalma olumlu yansıyacaktır, TL'deki değer kaybı rekabetçi kılmıştır

- Türkiye tehditler azaldıkça hızla normalleşmeyi tamamlayacaktır

- (Kurda) kısa vadede iniş çıkışlar önemli ölçüde dışarıdaki gelişmelerle ilgili tedirginliği yansıtıyor

- (Dövizle borçlanmaya sınırlama) büyük şirketlere ilişkin çalışmamız devam ediyor

- Sürekli bir şekilde bünyemizi sağlamlaştırmamız lazım

- Şirketlerin döviz borçlu olmaları zaman zaman dışarıdan en ufak haberi bile piyasalara olumsuz yansıtıyor

- Şimdi bu sistemi köklü bir şekilde çözüme kavuşturacağız, ciddi itirazlar var, çünkü herkes kendi ölçeğinde düşünüyor

- 'Dövizle borçlanmak daha iyi' diyorlar, doğru değil

- Sizin işiniz döviz piyasalarında oynamak değil, sizin işiniz üretmek

- Geliriniz hangi para cinsindense borçlanmanız da aynı para cinsinden olsun, bu kadar basit

- Özel sektör tabii ki borçlanacak ama borçlanırken hangi para cinsinden geliri varsa o para cinsinden borçlanmalı, mümkünse uzun vadeli borçlanmalı

- Dünyada sorunlar var, Türkiye'nin de kırılganlıkları var, biz şimdi potansiyel şoklara karşı nasıl hazır olabiliriz ondan bahsediyoruz

- Yasal alt yapı hazır, şu anda mb'nin yetkisi var, büyük şirketlere ilişkin veriler toplanıyor, 2118 şirket, toplam borcun yüzde 84'üne tekabül ediyor

- Bunların nispeten kur riskini daha iyi yönetebilmeleri lazım

- Tabii ki reel sektörümüze güveniyoruz, muazzam dinamikler, onların önünü açmaya devam edeceğiz ama riskleri daha iyi yönetmeleri konusunda da gerekli tedbirleri alıyoruz

- Enflasyonun kontrol altına alınması olmazsa olmazlardan biridir

- 'Büyüme mi, enflasyon mu?', yok öyle bir tercih, enflasyon mutlaka güçlü mücadele edilmesi gereken bir alandır

- Bu konuda bir çok adım attık, atmaya devam edeceğiz, enflasyonun mutlaka aşağı çekilmesi lazım, tek haneye, daha sonra kalıcı bir şekilde yüzde 5'in altına getirmemiz lazım

- Yüzde 5 enflasyonun altı şu anda fantezi gibi görünebilir ama biz kararlıyız

- Sorunları biliyoruz, bunlara yönelik çözümleri geliştirdik ve geliştirmeye devam edeceğiz

- Sürekli bir şekilde izliyoruz, şu an reel ekonomide bir sorun yok

- Belli noktalarda sıkıntı varsa oralara odaklanmak lazım, o alanlarda çalışmalar olacak

- Geçen yıl ekonomi çok iyi performans gösterdi, öncü göstergelere göre bu performansta bir düşüş yok