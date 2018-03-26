Japonya’dan Türk ekonomisine tam güven

Türkiye ekonomisine övgüler yağdıran Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Türkiye, umut veren dinamik bir ekonomi. Altı aydır buradayım fakat kalbimde 'İki millet, tek yürek' olarak hissediyorum" dedi. SABAH'ın sorularını cevaplandıran Büyükelçi Miyajima, Japonya'da Türkiye'ye yönelik ticaret ve turizm gibi birçok alanda ilginin arttığını vurguladı. Miyajima, "Türkiye, umut veren dinamik bir ekonomi. Avrupa, Körfez ve Afrika'ya açılan stratejik konumuyla ticarette de harika bir potansiyeli var ve genç nüfusa sahip. Bu nedenle gelişmemeniz için hiçbir sebep yok. Altı aydır buradayım fakat kalbimde 'İki millet, tek yürek' olarak hissediyorum" dedi. Önümüzdeki hafta Japonya'ya gidip üst düzey yetkililer ile görüşeceğini söyleyen Miyajima, "Türkiye'yi tanıtmaya gidiyorum ve onlara 'kaçırmayın' diyeceğim" diye konuştu.

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