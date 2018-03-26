Körfez yatırımcısı Türkiye'nin 'yerlisi' olmak istiyor

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin arttığını söyledi.

''TÜRKİYE'Yİ YATIRIM VE İHRACATTA BİR ÜS YAPACAĞIZ''

Türkiye ekonomisinin her geçen gün daha da büyüdüğünü belirten Göksu, "Yatırımcılar hem Türkiye'nin iç pazarına hitap etmek hem de zaten diğer ülkelerle yaptığı ithalatı Türkiye'den yapmak için geliyor. Bu bizim için bulunmaz bir fırsattır. Türkiye'yi yatırım ve ihracatta bir üs yapacağız. Çünkü Türkiye çok cazip bir ülke." diye konuştu.

Göksu, yatırımcıların gideceği ülkelerdeki teşviklere baktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Teşvikler, pastanın üzerindeki sos gibidir. Eğer pasta iyi ise sosun bir anlamı var. Şayet pasta kötüyse sosun hiçbir anlamı yoktur. Türkiye de yatırım için uygun bir ülkedir. Yatırımcılar, Türkiye'ye ve buradaki istikrara güveniyor. Körfez ülkelerinden Türkiye'ye geçen yıl yüzlerceyatırımcı getirdik. Bu yıl da ilk etapta başta Suudi Arabistan'dan olmak üzere, Mersin'de 163 ve Konya'da 200 yatırımcıyı ağırladık. Arap dünyasının kalbi ve kendisi bizimle beraber. Bu sevgilerini de yatırıma dönüştürerek, Türkiye'nin yerlisi olmak istiyorlar. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce yatırımcıyı Türkiye'ye getirerek yatırımların artmasını sağlamaya devam ediyoruz."

HER YIL FARKLI SEKTÖRDEKİ YATIRIMCILAR TÜRKİYE'YE GELİYOR

Her yıl farklı sektörde faaliyet gösteren yatırımcıları Türkiye'ye getirdiklerini anımsatan Göksu, şunları kaydetti:

"Körfez yatırımcısını Türkiye'deki firmalarla tanıştırarak yatırımların, ihracatın artmasını ve ortaklıkların oluşmasını sağlıyoruz. Böylece işlerini büy��tmek isteyen Türk iş adamları için de gerekli zemini hazırlamış oluyoruz. Buradaki firmaları Körfez ülkelerine tanıttığımız gibi her yıl belirlediğimiz sektörde iş yapan insanları da bir araya getirmiş oluyoruz. Geçen yıl enerji sektöründe hizmet veren firmalarımızı ve yatırımcılarımızı bir araya getirmiştik. Bu yıl da hem Türkiye hem de Körfez ülkelerinde tarım ve hayvancılık üzerine çalışan iş adamlarımızı bir araya getirdik. Bununla et ithal eden ülkemizin ithalatını azaltıp, ihracat yapar hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de coğrafyamız çok müsait."

Yatırımcıların, "Buraya gelmek, yatırım yapmak ve Türkiyeli olmak istiyoruz" dediklerine işaret eden Göksu, "Bu insanlar ithal ettikleri ürünü başka bir ülkeden daha ucuza mal etmelerine rağmen Türkiye'yi hayvansal tüketimde tedarikçi olarak görüyor. Biz de inşallah bu insanları ülkemize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.