500 Bin Anaç Koyun ve 250 Bin Düve projelerinde imzalar atıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 500 Bin Anaç Koyun ve 250 Bin Düve projeleriyle temel amaçlarının, hayvan popülasyonunu artırmak ve et ithalatını önlemek olduğunu belirtti.

Fakıbaba, Bakanlıkta düzenlenen "500 Bin Anaç Koyun ve 250 Bin Düve Projesi Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Protokol, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürü İsmail Şanlı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından imzalandı.

Törende konuşan Fakıbaba, hayvancılıktaki hedeflere ulaşmak için anaç hayvan sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Bu projelerin başlangıç olduğunu dile getiren Fakıbaba, "Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımızla Buluşuyor' programında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelerini verdiği, '500 Bin Anaç Koyun' ve '250 Bin Düve' projelerini, bugün hayata geçiriyoruz. Bu projelerle hem çiftçilerin geliri artırılacak, hem de tüketicilerin uygun fiyatla kaliteli kırmızı et ve süt tüketimi sağlanmış olacak." diye konuştu.

"HAYALİM KIRSAL KALKINMA"

Fakıbaba, ülke kalkınmasının kırsal kalkınma olmadan gerçekleşmeyeceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce kırsalı kalkındırmak zorundayız. Elimden gelmiş olsa, Tarım Bakanlığının adına 'Kırsal Kalkınma Bakanlığı' diye ilave ederim. Köylüyü kırsalda tutmanın yolu sadece para kazanılması değil, insanca yaşama şartlarını orada mutlak sağlamamız lazım. Gencimizin yüzebileceği havuzu, gideceği kütüphanesi, kalacağı güzel konutu olması lazım. Bunlar yavaş yavaş gelecek. Esas hedeflerimizde de bunlar var. Hayalim bu, 10-15 yıl sonra Türkiye'nin kırsalını da böyle görüyorum."

"BUNLAR SOSYAL PROJE DEĞİL"

Halk arasında "300 koyun projesi" olarak bilinen projeyle, herkese 300 koyun verilecekmiş gibi algı oluştuğuna da işaret eden Fakıbaba, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha önce böyle hayvanlar verilmiş ama biz hala et ithal ediyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu işi, anlayan arkadaşa vermek zorundayız. Bunlar sosyal proje değil, 'biz verelim de işi olsun, gücü olsun, para kazansın' değil. Bu projelerde amacımız, hayvan popülasyonumuzu artırmak, et ithalatını önlemek. Yoksa gönül ister ki her gelene bir şeyler vermek ama değil. Verildiği zaman da bu insanlar bu işten anlamadığı takdirde iyi niyetle başlıyor, üç ay sonra ya satıyor ya da kesime gönderiyor. Ahırı olacak, ahırda kapasitesi olacak, içinde hayvanı olacak ve biz bunu 300'e tamamlayacağız. İnsanlara puanlama sırasına göre vermek zorundayız."

FAKIBABA, PROJE KAPSAMINDAKİ DAĞITIMI NİSAN AYINDA ŞANLIURFA'DA BAŞLATACAKLARINI BİLDİRDİ

500 Bin Anaç Koyun Projesine değinen Fakıbaba, "Her sene bunu devam ettireceğiz, ne zamana kadar, ithalat bitene kadar. Her bir yetiştiricimize, 300 başa kadar anaç koyun temin edilecek. Yetiştiricilerimize, 2018 sonuna kadar toplamda 500 bin baş damızlık koyun vermeyi hedefliyoruz." dedi.

"2 YIL ÖDEMESİZ, 7 YIL VADELİ KREDİ"

Fakıbaba, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı başlatılan 250 Bin Düve Projesi'nden, tecrübeli ve kapasite açığı bulunan kooperatif üyesi çiftçilerin yararlanacağını belirterek, söz konusu proje kapsamında çiftçilere 100 bin lira kredi kullandırılacağını söyledi.

Bu kredinin yüzde 80'inin düve, yüzde 20'sinin yem tedariki için kullandırılacağına dikkati çeken Fakıbaba, "Adamın cebinde yem alacak parası yok. Onun için bu hayvanı kesime gönderiyorum. Onun için biz önümüzdeki yıl anne adayı olacak kuzuya destek vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BOŞ AHIRLARI DOLDURACAĞIZ"

Fakıbaba, kredinin ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 5 yıl ödemeli, toplam 7 yıl vadeli olacağının altını çizerek, "7 yılda yaklaşık 1,5 milyon damızlık sığır sayısına ulaşılacak. Böylece işletme kapasitelerin doluluk oranı artırılmış olacaktır. Boş ahırları dolduracağız." dedi.

Projelerde finans kaynağı olarak Ziraat Bankasından kredi kullandırılacağına işaret eden Fakıbaba, üreticilerin kendi hayvanını seçeceğini, hayvanlara Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası yapılacağını, veterinerlik hizmetleri, aşı ve küpeleme işlemlerinin Bakanlık tarafından ücretsiz karşılanacağını anlattı.

FAKIBABA, BU PROJELERE YENİLERİNİ EKLEMEYE DEVAM EDECEKLERİNİN KAYDETTİ

Gazetecilerin, projeler kapsamında verilecek hayvanların ithal edilip edilmeyeceğine yönelik sorusu üzerine Fakıbaba, "Birinci amacımız yurt içinden bunu tedarik etmek ama eğer yurt içindeki arkadaşlar fiyatı yükseltecek olurlarsa, ellerine gelen bu şansı iyi değerlendiremezlerse mecburen ithalata yönelebiliriz." diye konuştu.