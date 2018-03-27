Antalya'da turizmde rekor beklentisi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yılın ilk üç aylık döneminde turist sayısındaki artışın yüzde 30'un üzerinde olduğunu belirterek, "Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağız." dedi.

Çetin, ATSO'nun Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Antalya'nın, konut satışlarında şubatta Türkiye ortalamasından daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Yabancılara satılan konut sayısının da artmaya devam ettiğini aktaran Çetin, yabancılara konut satışında Türkiye ve İstanbul'da yüzde 28, Antalya'da ise yüzde 55 artış görüldüğünü dile getirdi.

Yapısal sorunlara rağmen, bu yıl turizm sezonuna çok iyi başladıklarını vurgulayan Çetin, "Yılın ilk üç aylık döneminde turist sayısındaki artış yüzde 30'un üzerinde. Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağız."dedi.

ÇİFTLİK BANK OLAYI

Çiftlik Bank olayının hem kolay yoldan para kazanma hırsına hem de denetim sorununa işaret ettiğini vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Odalar denetim gücüne sahip olsa Çiftlik Bank olayı olmazdı. Bakanlığımız ticaretin kurallarının belirlenmesi ve dürüst ticaretin desteklenmesi için mutlaka yeniden düzenleme yapmalı. Ayrıca basının da bu tür olayları daha detaylı araştırması, sorgulaması gerekir. Vatandaşı bilgilendirmek, önce kamunun, sonra bizim ve ayrıca basının da görevidir. Sistemimizde bir boşluk olduğu açık."