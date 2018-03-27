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Bakanlar Kurulu kararı

'nın, Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nin tesisi, idaresi ve işletilmesine ilişkin mutabakat muhtırasına katılması çekince ile onaylandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 10:49
Bakanlar Kurulu kararı

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre , 'nın Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nin tesisi, idaresi ve işletilmesine ilişkin mutabakat muhtırası katılım belgesini çekince ile onayladı.

Söz konusu katılım belge uyarınca, Almanya Savunma Bakanlığı, mutabakat muhtırasına katılarak NATO'nun enerji güvenliği dönüşüm çabalarına katılımını artırmayı, merkeze personel tahsis ederek sponsor ülke olmayı ve merkezin mali yıl bütçesine katkıda bulunmayı taahhüt ediyor.

NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi 2012'de Litvanya, Estonya, , , Letonya, Türkiye, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı mutabakat muhtırası ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta kuruldu.

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