Borsalar yükselirken, altın ve gümüş düşüşte

ABD, Asya ve Avrupa borsaları yükselirken, altın, gümüş, platin fiyatları düştü. Bakır ve paladyum fiyatları ise yükseldi.

- gümüş yüzde 0.62'lik düşüşle 16.58 dolardan,

- platin yüzde 0.74 düşüşle 949.30 dolardan işlem görürken,

- bakır yüzde 0.67 artışla 2.99 dolardan,

- paladyum yüzde 0.23 artışla 969.05 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları ise, Ortadoğu'daki gerilimlerin arz kesintilerine neden olacağı endişesiyle yükseldikten sonra, küresel petrol arzındaki artışlara bağlı olarak karışık seyretti.

Batı Teksas petrolü yüzde 0.12 düşüşle varil başına 65.47 dolara gerilerken, Brent petrol ise yüzde 0.26 yükselişle 70.30 dolara yükseldi ve 70 doların üzerindeki üçüncü gününde.