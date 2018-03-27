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yükselirken, altın ve gümüş düşüşte

Dolar küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesiyle yükselişe geçerken, altının ons fiyatı yüzde 1.03 düşüşle 1,341.00 dolara geriledi. 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 azalışla 172,00 liradan tamamladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 17:46
Borsalar yükselirken, altın ve gümüş düşüşte

ABD, Asya ve Avrupa ı yükselirken, altın, gümüş, platin fiyatları düştü. Bakır ve paladyum fiyatları ise yükseldi.

- gümüş yüzde 0.62'lik düşüşle 16.58 dolardan,

- platin yüzde 0.74 düşüşle 949.30 dolardan işlem görürken,

- bakır yüzde 0.67 artışla 2.99 dolardan,

- paladyum yüzde 0.23 artışla 969.05 dolardan işlem gördü.

fiyatları ise, 'daki gerilimlerin arz kesintilerine neden olacağı endişesiyle yükseldikten sonra, küresel petrol arzındaki artışlara bağlı olarak karışık seyretti.

Batı Teksas petrolü yüzde 0.12 düşüşle varil başına 65.47 dolara gerilerken, Brent petrol ise yüzde 0.26 yükselişle 70.30 dolara yükseldi ve 70 doların üzerindeki üçüncü gününde.

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Borsalar yükselirken, altın ve gümüş düşüşte
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