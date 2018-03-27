Enerjide 120 milyar dolar yatırım gerekli

Enerji
sektörünün ciddi dönüşüm sürecinde olduğunu dile getiren The Bosphorus Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü, sektörde kadınların istihdam oranının dünya ortalamasının çok altında olduğunu belirtti. Jeopolitik güç kayması ve teknolojik gelişmelerden dolayı enerji sektörünün dönüşüm içerisinde olduğunu belirten Öğütçü, "Sektörün tüm dünyada yaşadığı en büyük problem yatırımcı bulabilmek. Ülkemizde önümüzdeki 10 yılda enerji ve enerjiye bağlı altyapı yatırımları için 120 milyar dolar gerekiyor. Dünyada ise sadece yenilenebilir enerjide 2040'a kadar 35 trilyon dolarlık yatırım gerekiyor" diye konuştu.