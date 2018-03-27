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S&P 100'den fazla analistini kovdu

Dünyanın en büyük kredi derecelendirme kuruluşu Standart&Poor's Global, 100'den fazla analistini işten çıkarırken, en kıdemli ülke notu analistlerinden de en az beşinin görevine son verdi

Giriş Tarihi: 27.3.2018 11:25
S&P 100'den fazla analistini kovdu

Bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, yeniden yapılanma kapsamında, en az 130 ülkenin kredi notunu derecelendiren yüksek prestijli ülke kredi notu birimi, bankacılık sektörüne odaklanan Finansal Hizmetler iş biriminin altına yerleştirilecek.

İşten çıkarmalar hakkında bilgi sahibi olan kaynak, görevine son verilen en kıdemli çalışanın, küresel ülke notu analisti Moritz Kraemer olduğunu söyledi.

İşten çıkarılan kıdemli çalışanlar arasında Avrupa, ve baş analisti Myriam Fernandez de Heredia Martinez ve Asya-Pasifik ülkelerinden sorumlu Liesl Saldanha da bulunuyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, "Ülke notu grubu temelde dağıtıldı... Büyük bir karar. Sektörde lider olarak itibarın oluşturulması 25 yıl almıştı" dedi.

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S&P 100'den fazla analistini kovdu
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