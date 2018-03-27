Mehmet Şimşek: TL’deki değer kaybı bizi rekabetçi yaptı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
, enflasyonun mutlaka aşağı çekilmesi gerektiğini belirterek, "Tek haneye, daha sonra da ideal olarak yüzde 5'in altına kalıcı olarak çekmek lazım" diye konuştu.
TRThaber'e açıklama yapan Şimşek, geçen yıl 1 milyon 600 binden fazla kişinin iş bulduğunu belirterek, "Avrupa'nın tamamı 2 milyona yakın kişiye iş buldu. Reel ekonomi çok iyi gidiyor" dedi. Türk Lirası'ndaki değer kaybının Türkiye'yi rekabetçi kıldığını anlatan Şimşek, "Türkiye tehditler azaldıkça bu hızla normalleşmeyi tamamlayacaktır. Türkiye'de büyüme var. İstihdam
var. Dinamizm var. Kısa vadede bu iniş çıkışlar önemli ölçüde dışarıdaki gelişmeler ile ilişkili tedirginliği yansıtıyor" değerlendirmesini yaptı.