500 bin koyun 250 bin düve için dev adım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Külliyesi'nde çiftçilerle gerçekleştirdiği buluşmada müjdesini verdiği "500 bin anaç koyun" ve "250 bin düve" projeleri dün hayata geçirildi. Projelerle hayvan varlığının ve çiftçilerinin gelirinin artırılması hedeflenirken, kırmızı et ve sütün uygun fiyatla tüketilmesi sağlanacak. Anaç koyun projesinden faydalanmak isteyen yetiştiricilere 300 başa kadar anaç koyun verilerek bu yılın sonuna kadar 500 bin koyunun dağıtımı sağlanacak. 8 yılın sonunda yaklaşık 5 milyon baş damızlık dişi koyuna ulaşılacak. Düve projesi kapsamında ise yetiştiricilere yüzde 80'i düve, 20'si yem için olmak üzere 100 bin liralık faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz, sonraki 5 yıl ödemeli kredi kullandırılacak. Proje bütçesi başlangıç için 3 milyar olarak belirlenirken, 7 yılda 1.5 milyon damızlık sığıra ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

ÇİFTÇİ YALNIZ DE ĞİL

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "500 bin anaç koyun ve 250 bin düve ile ortalama yaklaşık 35-40 bin arası sözleşmeli ailemiz olacak. Bunlar ne büyütüyorlar ne alıyorlar ne satıyorlar bunları bilecekler. Ne kazanıyoruz, paramız olduğu zaman nereye gideceğiz, bunu bilecekleri bir kapıları var. O hayvanlar zimmetlenecek. Tarım kredi olarak onların yanında olacağız. Mallarını satın alacağız. Hiçbir çiftçimiz yalnız değil. Asgari ücretini maaş olarak vereceğiz, sigortasını yaptıracağız, hayvanların aşısı küpesi ücretsiz olarak yapılacaktır. Amacımız anaçlara sahip çıkmak, ölüm oranlarını düşürmek" dedi.

İTHALAT BİTENE KADAR SÜRECEK

Et ithalatını önleyeceklerini söyleyen Bakan Fakıbaba, "500 bin koyunumuz 8 yılda 5 milyon olacak. Anadan nasıl yavru ederiz, yavruyu nasıl ana ederiz, buna bakacağız. Biz üretim bankasıyız. Bu sadece başlangıç" ifadelerini kullandı. Fakıbaba, çiftçilere verilecek koyun ve düvenin tedarikine ilişkin ise şunları söyledi: "Yurtiçinden tedarik edilecek. Yurtiçindeki arkadaşlar fiyat yükseltirlerse ithalata yönelebiliriz. Özel sektörü dışlamayı düşünmüyoruz."

BAŞBAKAN'IN KARARINA İMZAMI ATARIM

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Fakıbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin yöneltilen soruyu, "Ben Başbakanımızın verdiği kararın doğru olduğuna inanıyorum. Çok zeki ve çok pratik bir büyüğümüz. Ben onun verdiği bütün kararların altına imzamı atarım" şeklinde yanıtladı.