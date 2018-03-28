Akkuyu’nun temeli haftaya atılacak

Başbakan Binali Yıldırım, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelinin, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla atılacağını bildirdi. Projenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Yıldırım, Türkiye'nin 2017 yılı büyüme hızının yüzde 7 ile 7.5 seviyesinde gerçekleşeceğini belirterek, bunun bir rekor olduğunu söyledi. Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir zamanlar birkaç milyar dolarlık borsa satışı veya döviz talebi söylentileriyle bile yerle bir edilebilen Türkiye ekonomisinin, hâlâ böyle zayıf olduğunun zannedildiğini ifade etti. Ülke ekonomisinin ölçeğinin çok büyüdüğünü anlatan Yıldırım, "Bize tuzak kuranların kafaları da yürekleri de aynı derecede çok küçük kaldı. Bunun için milletimizle el ele vererek, diğer hususlarla birlikte ekonomideki tüm saldırıların da bugüne kadar üstesinden geldik. Tuzakları bozduk, bundan sonra da bozmaya evelallah muktediriz" dedi.

MÜJDE LERİ PAYLAŞACAĞIZ

Başbakan Binali Yıldırım, yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili bütün detayları Külliye'de yapacakları toplantıyla milletle paylaşacaklarını söyledi. Yıldırım yarın da özel sektör yatırım teşvik ödüllerini vereceklerini söyledi. Yeni tedbirlerle sanayiciyi, esnafı ve ticaret erbabını desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Esnafımızdan inşaat sektörüne kadar geniş bir alanda ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak bir çalışmanın sonuna geldik. İnşallah bu müjdeleri milletimizle paylaşacağız. 2017'de yaptığımız gibi büyümeyi sürdürecek, piyasayı canlandıracak, uzun dönemli yatırımı teşvik edecek bu çalışma ile ekonomimizdeki her türlü tereddüdü tamamen ortadan kaldırmış olacağız." Başbakan Yıldırım, sene sonunda doğalgazın gitmediği il kalmayacağını hatırlattı.

38 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ

Turizmde de herkesin umutla beklediği bir sezona yaklaşıldığına işaret eden Binali Yıldırım, "Ülkemiz aleyhinde yapılan olumsuz kampanyalara, estirilen olumsuz havaya rağmen bu sene rezervasyonlar oldukça yüksek seyrediyor. Tahminlere göre, eğer fevkalade bir durum olmazsa bu yıl 38 milyon misafiri ağırlamış olacağız. Bu da 2015 öncesi noktaya geldiğimizi gösteriyor. Türkiye'yi büyütmek, ekonomiyi güçlendirmek, yatırımlarımızı sürdürmek için hükümet olarak gece gündüz çalışıyoruz" ifadesini kullandı.