Anadolu yakasına deniz üstü AVM

İstanbul Kartal
'da Dap Yapı
'nın hayata geçirdiği İstMarina projesinin içindeki alışveriş merkezi (AVM
), kapılarını bugün açıyor. 250 milyon euroluk yatırımla inşa edilen 200 mağazalı AVM 3 kattan oluşuyor. 'Deniz üstü alışveriş' mottosuyla sektöre giriş yapacak AVM, yüzde 95 doluluk oranıyla kapılarını açacak.
İstMarina AVM ile ilk kez perakende sektörüne girdiklerini belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 2 bin 500 kişiye de istihdam sağlayacaklarını söyledi. Karma projenin Emlak Konut GYO ile hasılat paylaşımlı olarak hayata geçtiğini belirten Yılmaz, "Bin 611 konut ve ofiste teslimler başladı. Nisanda yaşam başlar. Ankaraİstanbul Yüksek Hızlı Tren
hattı da İstMarina AVM'nin içinden geçecek" dedi.
JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş ise, "2020'ye kadar sayısı 445'i bulacak AVM'ler arasında karma yapıya sahip olanlar öne çıkıyor" dedi.
AVM'ye yıllık 12-14 milyon ziyaretçi bekleniyor. Zamanla bu rakamın 15-18 milyona yükselmesi öngörülüyor