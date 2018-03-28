Avrasya Tüneli 2020’de devlete para ödeyecek

Avrasya Tüneli
hizmete açıldığında günlük 20 bin araç geçişi gerçekleşirken, bugün sayının 50 binin üzerine çıktığını belirten Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, "Yıl sonuna kadar günlük 68 bin 500 araçlık geçiş garanti rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz. Hatta en geç 2020'de Avrasya Tüneli garanti ödemesi almak yerine devlete para öder hale gelecek" dedi. Arıoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımına da devam ettiklerini söyledi. Köprünün resmi yapım süresinin 66 ay olduğunu hatırlatan Arıoğlu, bu süreyi kısalttıklarını ve 18 Mart 2022'de köprünün hizmete sunulacağını bildirdi. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren yolunun, Yapı Merkezi tarafından yapılmakta olan Yerköy-Sivas hattının ilk ray serimi gerçekleştirildi. Proje ile Yerköy- Sivas arası 1 saate inecek.