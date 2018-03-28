Çağlar: Trafik sigortası 500 milyon TL zarar ettirdi

Türkiye Sigorta
Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, bankacılık sektörünün verdiği teminat mektubu büyüklüğünün 480 milyon lira olduğunu belirterek, sigortacıların kefalet sigortası aracılığıyla bu pazardan 5 yılda yüzde 10 pay almaya gayret edeceğini söyledi. Geçen yıl sigorta sektörünün toplam 28.4 milyar lira tazminat ödediğini belirten Çağlar, zorunlu trafik sigortasında prim üretiminin 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldığını, poliçe sayısının ise yüzde 6 artışla 17.5 milyona çıktığını kaydetti. Sektörün 11 yılda 7.3 milyar lira zarar ettiğini belirten Çağlar, "2017'de trafik sigortasında 500 milyon lira zarar ettik. Ancak 2018'de tavan fiyat nedeniyle daha fazla zarar görülebilir" dedi.