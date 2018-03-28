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Eğitim oyunlarının mimarları ödül aldı

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Eğitim oyunlarının mimarları ödül aldı
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması'nda dereceye giren projeler ve fikirler ödüllerini aldı. Öğrencilerin eğitim alırken aynı zamanda da eğlenmeleri gerektiğini belirten Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , TBV olarak Türkiye'yi bilgi toplumuna dönüştürmek amacı doğrultusunda çalıştıklarını söyledi. Eczacıbaşı, "aklını, fikrini ve yaratıcılığını ortaya koyan bütün katılımcılarımız, ülkemizin eğitimle kalkınması için gidilecek yolda önemli katkı verdiler" dedi. Toplam ödüllerin 70 bin TL'yi bulduğu yarışmaya, 600 başvuru yapıldı.
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Eğitim oyunlarının mimarları ödül aldı
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