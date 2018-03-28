Facebook’a trilyonluk ceza kapıda

BUGÜN NELER OLDU

kullanıcı verileri skandalı nedeniyle trilyonlarca dolar para cezası ile karşı karşıya. ABD'de tüketici haklarını korumakla görevli Federal Ticaret Komisyonu, başlattığı soruşturma ile 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerini siyasi danışmanlık şirketleri ile paylaşan sosyal medya devini mercek altına aldı. Facebook, 2011'de Federal Ticaret Komisyonu ile imzalanan bir mutabakatla, ihlal başına 40 bin dolar ödemeyi kabul etmişti. Komisyonun eski yöneticisi David Vladeck, Facebook'un trilyonlarca dolar ceza tehditi ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.