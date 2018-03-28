Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, " FETÖ 'cülerin hain darbe girişimiyle Türkiye , turizmde bir duraklama dönemine girdi ama 2017'de yeniden ayağa kalktık, yürümeye başladık. 2018 yılı koşma senemiz. İnşallah hedefimiz 2018'de 40 milyon turist ." dedi.

Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, dünyada en çok turist çeken altıncı ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin eşsiz güzelliklere sahip olduğunu vurgulayan Yayman, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunmasının turizmi o dönemde olumsuz etkilediğini belirtti.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman

HEDEFİMİZ 2018'DE 40 MİLYON TURİST

Yayman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"FETÖ'cülerin hain darbe girişimiyle Türkiye, turizmde bir duraklama dönemine girdi ama 2017'de yeniden ayağa kalktık, yürümeye başladık. 2018 yılı koşma senemiz. İnşallah hedefimiz 2018'de 40 milyon turist. İnşallah bunu gerçekleştirmek için sektörle beraber çalışacağız. Geçen sene Rusya'dan 5 milyon turist geldi. Bu sene hedefimiz 6 milyon Rus turist."

Rusların Türkiye'yi, Türklerin de Rusları sevdiğini dile getiren Yayman, "Gerçekten dünyanın en güzel kumları, en güzel yemekleri, en güzel ve en uygun otelleri Türkiye'de." dedi.

"KOMŞUNU DA AL GEL KAMPANYASINI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Yayman, turizmi "bacasız sanayi" olarak gördüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Her gelen turisti bir Tanrı misafiri olarak görüyoruz. Misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen sene başlattığı 'Komşunu da al gel' kampanyasını bu sene de inşallah devam ettireceğiz. Özellikle Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımıza, Türk vatandaşlarına sesleniyorum, bütün Avrupa'daki vatandaşlarımız komşusunu da alarak Türkiye'ye gelsinler. Türkiye onları çağırıyor."

Ülkede her şehrin ayrı bir güzellik taşıdığının altını çizen Yayman, yabancı turistlere Türkiye'nin tanıtılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Yayman, Adana'nın da görülmeye değer şehirlerden biri olduğunu anlatarak, kentin turizmle anılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.