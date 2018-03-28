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Başkanı Uysal: Zorla kimseye yaptırmacağız

 Büyükşehir Belediye () Başkanı  , Silivri'de yapılacak sosyal konuarın detlarını açıkladı. çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Uysal, "Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız. İmzasını getirenlerin yerinde kentsel dönüşüm yapacağız" diye konuştu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 13:15 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 13:28
İBB Başkanı Uysal: Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız

Başkanı Uysal, Genel Müdürü İsmet Yıldırım ile birlikte, İBB'nin Saraçhane'deki binasında Silivri'de KİPTAŞ tarafından yapılacak sosyal konut projesiyle ilgili bilgiler verdi.

KİPTAŞ'ın bir dönem ticari gelir getirici konuar yaptığını belirten Uysal, " halkı 'KİPTAŞ artık eskisi gibi değil' diye düşünmüş olabilir. Üst gelir gruplarına konut yapan şirketler var. Biz şu anda KİPTAŞ olarak yeniden sosyal konut, dar gelirlilere konut örnek projelere ağırlık verme kararı aldık" dedi.

2+1 DAİRE 195 BİN TL, 3+1 DAİRE 215 BİN TL OLACAK

Silivri'deki projeye ilişkin konuşan Uysal, "Bin 508 konut, Silivri 3. Etap'ta yine dar gelirliler, İstanbul'da evi olmanlar için şu anda 195 bin TL 2+1, 215 bin TL 3+1. Her nin otoparkı, yeşil alanı, sosyal alanları. Sitede olması gereken tüm sosyal imkanların olduğu bir yapı" diye konuştu.

36 AY FAİZSİZ KREDİ İLE BAŞVURULAR BAŞLADI

Daire ücretinin 30 bin lirasının peşin olarak alınacağını söyleyen Uysal, "Geri kalan yüzde 80,'ini 36 ay faizsiz taksit yapma hakkı var ya da kredi kullanarak 120 ayı 0.92 ile çok daha düşük taksitlerle ödeme imkanı var. 24 ay satmama şartı var. Maliyetinin altına veriyoruz. Hak sahipleri alsın, hemen alıp satmaya girmesin. En azından binası bitsin, anahtarını alsın, oturabilecekse devam etsin. Oturma imkanı yoksa ondan sonra atsın" dedi.

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İBB Başkanı Uysal: Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız
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