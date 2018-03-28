Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İkramiye heyecanı

İkramiye heyecanı

Memurların ve lerin gözü yarın toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda. Toplantıdan müjdesinin çıkması bekleniyor. Anlaşma olursa, milyonlar ek gelire kavuşacak

Giriş Tarihi: 28.3.2018
İkramiye heyecanı
Memurların ve lerin gözü yarın toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. Toplantıda, toplu sözleşmede ele alınan ancak karara bağlanamayan konular masaya yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve memur konfederasyonları yetkililerinin katılacağı toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. En büyük beklenti ise bayram ikramiyesi konusunda. Hem memurlar hem de emekliler, toplu sözleşme gündemine de taşınan dini taleplerinin toplantıda ele alınmasını ve karara bağlanmasını istiyor. Eğer bayram ikramiyesinde uzlaşma sağlanırsa, memurlar ve memur emeklileri yılda 2 kez bayram ikramiyesi alabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi ödenecek ikramiye ile ek gelir sağlanacak.

2 FARKLI FORMÜL
İkramiye için verilecek kararı, memur emeklileri kadar SSK ve Bağ-Kur emeklileri de heyecanla bekliyor. Çünkü uzlaşma sağlanırsa, ikramiyenin de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağı düşünülüyor. Memur- Sen'in toplu sözleşmeye ikramiyenin tutarı konusunda taşıdığı talep 2 bin 62 liraya denk geliyor. Bu talep kabul edilirse de her yıl 2 bayramda ödenecek tutar 4 bin 124 lirayı bulacak. Ancak tutar, anlaşmaya bağlı olarak değişebilecek. Bir seçenek de ikramiyenin maaş tutarında olması. Bu durumda da memurlar ve emekliler yılda 2 maaş ikramiye alabilecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İkramiye heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN