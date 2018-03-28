İkramiye heyecanı

Memurların ve emekli
lerin gözü yarın toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu
(KPDK) toplantısına çevrildi. Toplantıda, toplu sözleşmede ele alınan ancak karara bağlanamayan konular masaya yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ve memur konfederasyonları yetkililerinin
katılacağı toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. En büyük beklenti ise bayram ikramiyesi
konusunda. Hem memurlar hem de emekliler, toplu sözleşme gündemine de taşınan dini bayram ikramiyesi
taleplerinin toplantıda ele alınmasını ve karara bağlanmasını istiyor. Eğer bayram ikramiyesinde uzlaşma sağlanırsa, memurlar ve memur emeklileri yılda 2 kez bayram ikramiyesi alabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi ödenecek ikramiye ile ek gelir sağlanacak. 2 FARKLI FORMÜL
İkramiye için verilecek kararı, memur emeklileri kadar SSK ve Bağ-Kur emeklileri
de heyecanla bekliyor. Çünkü uzlaşma sağlanırsa, ikramiyenin SSK ve Bağ-Kur emeklilerini
de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağı düşünülüyor. Memur- Sen'in
toplu sözleşmeye ikramiyenin tutarı konusunda taşıdığı talep 2 bin 62 liraya denk
geliyor. Bu talep kabul edilirse de her yıl 2 bayramda ödenecek tutar 4 bin 124 lirayı
bulacak. Ancak tutar, anlaşmaya bağlı olarak değişebilecek. Bir seçenek de ikramiyenin maaş tutarında olması. Bu durumda da memurlar ve emekliler yılda 2 maaş ikramiye alabilecek.