Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > 20 milyarlık destek paketi devreye girdi

20 milyarlık destek paketi devreye girdi

Giriş Tarihi: 29.3.2018
20 milyarlık destek paketi devreye girdi
Ekonomiye yaklaşık liralık 20 milyarlık destek sağlaması öngörülen ekonomi paketi yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı 'ın onayladığı paketle işe yeni başlayıp da evli olmayanların tasarruf etmesini destek için çeyiz hesabına devlet teşviki yüzde 25'e çıkarıldı. Bekâr çalışana 7 bin 500 lira çeyiz desteği verilecek. Okul öncesi çağındaki çocuklar için işverenlerce verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakıldı. Terör mağdurlarına istihdam, ilave istihdama teşvik, 'te cayma hakkı da düzenlemeler arasında.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
20 milyarlık destek paketi devreye girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN