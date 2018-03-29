20 milyarlık destek paketi devreye girdi

Ekonomiye yaklaşık liralık 20 milyarlık destek sağlaması öngörülen ekonomi paketi yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın onayladığı paketle işe yeni başlayıp da evli olmayanların tasarruf etmesini destek için çeyiz hesabına devlet teşviki yüzde 25'e çıkarıldı. Bekâr çalışana 7 bin 500 lira çeyiz desteği verilecek. Okul öncesi çağındaki çocuklar için işverenlerce verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakıldı. Terör mağdurlarına istihdam, ilave istihdama teşvik, BES
'te cayma hakkı da düzenlemeler arasında.