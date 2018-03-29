Altının kilogramı 168 bin 800 liraya geriledi

Altın piyasasında, 9 işlemde 13 milyon 438 bin 955,77 liralık ve 20 işlemde 9 milyon 746 bin 574,14 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 252 bin 380,96 liralık ve 1 işlemde 31 bin 443,43 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,12 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 172.350,00 1.336,00 1.063,30 En Düşük 168.800,00 1.321,00 En Yüksek 170.750,00 1.333,00 Kapanış 168.800,00 1.321,00 Ağırlıklı Ortalama 169.927,76 1.323,76 İşlem Miktarı (Kg.) 79,09 229,01 İşlem Sayısı 9 20 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 13.438.955,77 9.746.574,14 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 308,10 Toplam İşlem Adedi 29 Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.071,97 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.037,48 Altın Endeksi Değişim (%) -1,12