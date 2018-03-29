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ın kilogramı 168 bin 800 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) ın kilogramı 168 bin 800 liraya geriledi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 17:43
Altının kilogramı 168 bin 800 liraya geriledi

piyasasında, 9 işlemde 13 milyon 438 bin 955,77 liralık ve 20 işlemde 9 milyon 746 bin 574,14 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 252 bin 380,96 liralık ve 1 işlemde 31 bin 443,43 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST , önceki kapanışa göre yüzde 1,12 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONSAVRO/ONS
Önceki Kapanış172.350,001.336,001.063,30
En Düşük168.800,001.321,00
En Yüksek170.750,001.333,00
Kapanış168.800,001.321,00
Ağırlıklı Ortalama169.927,761.323,76
İşlem Miktarı (Kg.)79,09229,01
İşlem Sayısı920
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)13.438.955,779.746.574,14
Toplam İşlem Miktarı (Kg)308,10
Toplam İşlem Adedi29
Altın Endeksi Önceki Kapanış3.071,97
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.037,48
Altın Endeksi Değişim (%)-1,12
piyasalar
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Altının kilogramı 168 bin 800 liraya geriledi
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