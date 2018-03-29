Binali Yıldırım müjde verdi: Bürokrasiyi tuş edecek reform

Başbakan Binali Yıldırım
, yatırım ortamını iyileştirecek 67 maddelik bir paketin daha Meclis'e sunulacağını, önümüzdeki günlerde bankacılık sektörünün kredi hacmini artıracak tedbirler alınacağını ve bürokrasiyi azaltacak adımlar atılacağını açıkladı. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017- 2018 Reformu Tanıtım Programı dün Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türk ekonomisiyle ilgili dört bir yandan dedikodular üretildiğini belirten Yıldırım, "Oynanan oyunu görmemiz lazım. Ama bunları boşa çıkaracak özel sektörümüz, iş alemimiz, istikrarlı, güvenli bir yönetimimiz var. Başımızda da Cumhurbaşkanımız var. Hepsine cevabı veriyoruz" dedi. 67 MADDELİK PAKET YOLDA
Yatırımcılara kolaylık sağlamanın bir lütuf değil, görev ve mecburiyet olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Bürokrasi demek, sizlerin olan işini olmaz hale getirmek değil, düz gidecek işi yokuşa sürmek demek değil. Peygamber Efendimizin 'Kolaylaştırın, zorlaştırmayın' mesajı güncelliğini ve geçerliliğini koruyor. Bürokrasiyi hem mevzuat hem de uygulama itibarıyla basitleştirirsek ülke olarak bundan kârlı çıkarız." Yıldırım, önümüzdeki günlerde 67 maddelik bir paketi daha Meclis'e sunacaklarını söyledi. 2018 EYLEM PLANINI HAZIRLADIK
Birkaç gün içinde ekonomiyle ilgili kapsamlı bir eylem planını da kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Başbakan Yıldırım, "E-devlet
üzerinden vatandaşın devletle iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı. Yılsonuna her türlü işinizi e-devlet üzerinden yapacaksınız. Bürokratla karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Yani bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız, işinizi yapacaksınız" dedi. İNŞAAT İZNİ İŞLEM SAYISI 6'YA İNDİ
Yıldırım, 2017-2018 reformu kapsamındaki çalışmaları anlattı. İşte başlıklar...
Önceden 1 ay süren şirket kurma faaliyetleri 1 saate indirildi.
Şirket kurmak için il ve ilçelerde Ticaret Sicil Müdürlükleri'ne başvuru yapılacak. İşlemlerin maliyeti 2.250 TL'den 650 liraya düştü.
İnşaat izni alınması için gerekli 18 işlem 6'ya indirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın tüm belediyelere kuracağı elektronik platformla yapı kullanma belgeleri daha hızlı düzenlenecek.
Dış ticaret şirketlerinin evrak işlemleri için alınan bedel gümrük müşavirliklerince alınan ücretlere de bir sınır getiriliyor.
Bankalardaki ipotek işlemleri Tapu Müdürlüğü ile elektronik ortamda yapılacak.
Aylık olarak verilen SGK, muhtasar beyannameleri birleştiriliyor.
İmalat sanayi ile Ar-Ge'ye yönelik, tasarım faaliyetlerinde makine teçhizat alımlarına KDV istisnası getiriliyor. NE YAPARSA YAPSINLAR...
Bazı çevrelerin 2017'de büyük bir felaket senaryosu sunduklarını anlatan Yıldırım, "Değerlendirme kuruluşları, 'Türkiye battı, büyüme yok, ekonomik krizden belini doğrultamayacak' dedi. Ama 2017'de Türkiye büyümede bir numara oldu, uzman kuruluşların hepsi tuş oldu. Ülkemizin sahip olduğu potansiyel birileri tarafından ısrarla saklanmaya çalışılıyor. Ne yaparsa yapsınlar hem dünyadaki hem ülkemizdeki yatırımcılar bu cevheri görüp, değerlendiriyor" dedi. 128 MİLYAR LİRALIK YATIRIM TEŞVİKİ
128 milyar liralık yeni yatırım teşvikini onayladıklarını anlatan Yıldırım, "Bunu kamuoyuyla önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bankaların, piyasaları rahatlatmak ve krediye erişimi kolaylaştırmakla ilgili aldıkları tedbirler var, bunu da paylaşacağız. Ayrıca yatırımın, ihracatın ve istihdamın daha da artırılması ile enflasyonla mücadelenin ana hatlarını içeren tedbirlerimiz de olacak" dedi. 2018 yılı için konuşulanları, dedikoduları, söylenen ileri geri lafları ortadan kaldıracaklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, şunlarını vurguladı: "Önünüzü açacağız, 'vira bismillah' deyip, son hızla yatırıma devam diyeceğiz. İş yapmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya devam diyeceğiz." DEDİKODU ÜRETİYORLAR
Her taraftan Türkiye'nin algısını kötüleştirmek için çalışıldığını anlatan Yıldırım, "Millette bir kıskançlık gidiyor. Ha babam dedikodu...'Kur böyle, büyüme öyle, faiz şöyle, enflasyon böyle olacak' deniliyor. Herkes ülkemize karşı ortak tezvirat üretmeye devam ediyor" dedi. DÜNYAYA MESAJ VERİYORUZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ise, yapılan düzenlemelerle şirketlerin, KOBİ'lerin ayağına pranga olan birçok konunun çözüldüğünü belirterek, "Dünya ülkeleri bir tane yatırım ortamı reformunu nasıl yapacağız diye düşünürken, hükümetimizin kararlı adımlarıyla 100 reformu birden hayata geçiriyoruz. Reformlarla iş dünyası olarak ülkemize ve kendimize artık daha fazla güveniyoruz, cesaretle adım atıyoruz. Bugün aslında, hükümetimizin bu adımıyla dünyaya da çok önemli bir mesaj veriyoruz. Bütün dünya yatırımcılarına sesleniyoruz. Türkiye'de bürokrasi azaldı, iş yapma kolaylaştı, sizin için müthiş bir yatırım platformu oluştu, gelin, yatırımlarınızı Türkiye'de hayata geçirin diyoruz" şeklinde konuştu. 102 MADDELİK REFORM PROGRAMI
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin 60'ncı sırada olduğunu belirterek, "Türkiye'yi ilk 20'ye sokmalıyız. 2 yıl için bir hedef koyduk" dedi. Reform programının 102 maddeden oluştuğunu söyleyen Akdağ, yatırım yapacak iş insanlarının önünü açmayı amaçladıklarını belirterek, yeni istihdam alanlarının oluşacağını söyledi.