DEİK Başkanı Nail Olpak: “7.4 sürpriz değil alkışlanacak bir başarıya imza attık”

DEİK Başkanı Nail Olpak 2017 büyüme verileri ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı. Olpak, Türkiye'nin 2017 yılının tamamında 7.4 büyümesinin iş dünyasının büyümenin sürdürülebilirliğine dair endişelerini ortadan kaldırdığını belirtti. Bu ivmeyle Türkiye'nin yabancı yatırımcı için cazibesini koruduğunun altını çizen Olpak, açıklamasında şunları kaydetti:

''YILA BAŞLARKEN YAPILAN TÜM TAHMİNLERİN ÇOK ÜSTÜNDE''

"Türkiye ekonomisi 2017 yılının son çeyreğinde 7.3, yılın tamamında ise yüzde 7.4 büyüdü. Böylece Türkiye, 2017'de G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu ve son dört yılın rekor büyüme oranına ulaştı. Açıklanan 7.4 seviyesindeki büyüme oranı da en başta uluslararası kuruluşların çok düşük tahminleri olmak üzere, yıla başlarken yapılan tüm tahminlerin çok üstünde. Üstelik bu büyüme, ülkemizin güney sınırında yaşadığı güvenlik sorunlarını gidermek için terör örgütleriyle yoğun bir şekilde yaptığı sınır ötesi harekatlar uzun bir süredir devam ederken ondan etkilenmemişçesine gerçekleşti. Bir yandan da yakın dönem makro gelişmelere ve hükümetimizin politikalarına bakıldığında, aslında 2017'nin tamamı için ulaştığımız 7.4 seviyesi sürpriz değil, ülke olarak alkışlanacak bir başarıya imza attık. Üstelik açıklanan veriler arasında yer alan sanayi üretimi, reel kesim güven endeksi ve ihracat verileri ekonomistlerin 2018'in ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerini de olumlu yönde destekliyor. Son çeyrek büyümesinin 7.3 olarak açıklanması da 2018 yılına nasıl bir ivme ile girildiğini gösteriyor. Bu tablo ile 2018 yılı büyüme oranın da yüzde 5.5 olan OVP (Orta Vadeli Plan) hedefinin üstüne çıkabileceğinin işaretidir.



DEİK Başkanı Nail Olpak

''EKONOMİDEKİ TOPARLANMA HALİ 2018'DE ARTARAK DEVAM EDECEK''

İnanıyorum ki yıla başlarken yapılan tahminlerin çok üstündeki büyüme oranı, piyasalardaki büyüme oranlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri de tamamen ortadan kaldıracaktır. IMF de dâhil olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş 2018 yılı beklentilerini daha yılın ilk çeyreğinde yukarı yönlü revize etti. Tüm bu olumlu iklim, yabancı yatırımcının Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine duyduğu güveni artıracak ve ekonomideki toparlanma hali 2018'de artarak devam edecek. İçerde reel sektörü güçlü bir şekilde destekleyen politikalar, Avrupa ekonomisindeki toparlanmanın da etkisiyle ihracat ve yüksek seviyelere çıkması beklenen turizm gelirleri ile 2018 yılında da bu güçlü büyüme ivmesi devam edecektir.

Kurda yaşanan dalgalanma, cari açığın beklentilerin üstünde olması ya da ABD'nin korumacı ekonomi politikalarının yol açtığı küresel ticaret savaşları da dâhil olmak üzere, şu dönemde iş dünyasının yatırım kararlarında çekingen davranmasını gerektirecek bir neden olmadığı kanaatindeyim. Türkiye ekonomisinin büyüme rüzgârını arkasına alarak şirketlerimizin kendileri için en hayırlı olan atılımları yapacağına inanıyorum."