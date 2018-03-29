Dönüşüme % 20 formülü

İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB
) Başkanı Mevlüt Uysal
, yeni kentsel dönüşüm
hedeflerini açıkladı. Başkan Uysal, dönüşümde vatandaşın yanında olacak şekilde, ilave ücret almadan, imar artışı yapmadan bir dönüşüm modeli geliştirdiklerini müjdesini verdi. Uysal "Vatandaşın mevcut dairesini sadece yüzde 20 küçülterek inşaat yapacağız. Vatandaşın cebinden ilave ücret çıkmayacak" dedi. Yüzde 20 kesinti sayesinde ortaya çıkacak yeni konutların inşaat maliyetinin yüzde 70'ini karşılayabileceğini ifade eden Uysal, geri kalan maliyetin de İBB bütçesinden karşılanacağını belirtti. 1 MİLYARLIK KAYNAK
Uysal, bu yıl için kentsel dönüşüme belediye bütçesinden 1 milyar lira ayırdıklarını belirterek, şunları anlattı: "Bu bütçenin 320 milyon lirası Gaziosmanpaşa, 30 milyon lirası da Beyoğlu'ndaki projeler için ayrıldı. Gaziosmanpaşa'da dört bölgede kentsel dönüşüme başlayacağız. Beyoğlu'nda da 120 konutluk bir projemiz olacak. Her iki projeye de nisanda başlamayacağız. Büyükçekmece Mimaroba'da 350 konutluk, Beyoğlu'nda 120 konutluk, Gaziosmanpaşa'da 4 farklı bölgede ve Eyüp'te projelerimiz olacak. Bu yıl 8-9 ilçede dönüşüm yaparak, 7-8 bin konut yapabiliriz. Hedefimiz yıllık 10 bin konut. İlerleyen dönemde İstanbul'a 2-3 milyar lira bütçe ayırıp, 40-50 bin konutu bile hedefleyebiliriz. Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız. İmzasını getirenlerin yerinde kentsel dönüşüm yapacağız." Uysal, yüzde 20 daha küçük daireye razı olanlara yine aynı bölgeden daire verileceğini, razı olmayanları da isterlerse depo konut alanlarına taşıyabileceklerini söyledi. 195 BİN TL'YE DENİZ MANZARALI EV
KİPTAŞ,
Silivri'de sosyal konut olarak hayata geçireceği Silivri Konutları 3. Etap'ta talep toplamaya başladı. Bin 508 konuttan oluşacak proje için 18 Nisan'a kadar talep toplanacak. Fazla talep gelirse 28 Nisan'da kura çekilecek. Evi olmayan ve İstanbul'da yaşayanların başvurabileceği projede 2+1'ler için fiyatlar 195 bin lira, 3+1'ler için 215 bin lira olarak belirlendi. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, 36 ay vade imkânı sunulacağını belirterek, "Yüzde 20 peşin, 120 ay banka kredisiyle kira öder gibi ev sahibi olunabilecek" dedi. 24 ayda tamamlanacak projeden ev alanlar, 2 yıl boyunca satamayacak.