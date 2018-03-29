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Dünyanın en büyük gemisi suya iniyor

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Dünyanın en büyük gemisi suya iniyor
363 metre uzunluğa, 66 metre genişliğe sahip olan 18 katlı Symphony Of The Seas isimli dünyanın en büyük yolcu gemisi geçen hafta sahibi olan Royal Caribbean Cruıse Internatıonal'a teslim edildi. 2015'ten beri yapımı devam eden kurvaziyer gemisinin inşası Fransa'nın Saint Nazaire şehrinde bulunan STX tersanesinde 1.4 milyar euroya yapıldı. İnşası 36 ay süren gemi, 2 bin 747 lüks kamaraya ve 6 bin 800 yolcu kapasitesine sahip. 18 güvertesi olan gemide 2 bin 400 personel çalışıyor. Royal Caribbean Türkiye İletişim ve Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz, "Gemi nisan ayından itibaren yaz boyunca birer haftalık ve Roma'dan hareketli turu yapacak. Kasımda da transatlantik yaparak Miami'ye geçecek ve Karayipler'de hizmet verecek" dedi.
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Dünyanın en büyük gemisi suya iniyor
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