Sektörden gelen talep "96 YHT seti ihalesi"ni iptal ettirdi

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Sektörden gelen talep "96 seti ihalesi"ni iptal ettirdi

TCDD Genel Müdürlüğünce, saatte 250 kilometre hıza sahip 96 setinin alımı ve üretimini kapsayan ihale, sektörden gelen talep üzerine iptal edildi. Birinci aşamada 20 YHT setinin yüzde 10, ikinci aşamada 60 YHT setinin yüzde 53, üçüncü aşamada Milli YHT Projesi kapsamında 16 tren setinin yüzde 74 yerlilik payıyla TÜLOMSAŞ'ta kurulacak tesiste üretimini kapsayan satın alma için yeniden ihaleye çıkılacak

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 10:47
Sektörden gelen talep 96 YHT seti ihalesini iptal ettirdi

TCDD Genel Müdürlüğünce, saatte 250 kilometre hıza sahip 96 yüksek hızlı tren () setinin alımını ve üretimini kapsayan ihale, sektörden gelen talep üzerine iptal edildi.

AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 250 kilometre hıza sahip YHT setinin 96 adet alımına ilişkin belirli istekliler arasında 5 Nisan'da yapılacak ihalede iptal yoluna gidildi. Sektörden gelen talep üzerine alınan karar çerçevesinde, şartnamede yapılacak değişikliğin ardından yeniden ihale ilanı yayımlanacak.

YENİ İHALE TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Sanayi İşbirliği Programı'na ilişkin yönetmelik kapsamında 96 YHT setinin ön yeterlilik değerlendirmesine yönelik yeni ihale tarihinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

İhale kapsamında, 96 YHT seti, farklı versiyon YHT araçları için 30'ar kalem yedek malzeme, iki tam ölçekli ve hareketli YHT simülatörü, 10 masa tipi simülatör ve 2 eğitici kontrol istasyonu teminiyle yerli üretim ve test tesisi kurulumu, belgelendirme, tescil ve tip onay, teknik destek-bakım-onarım ve temizlik hizmetlerinin alımı yapılacak.

İlk aşamada 20 YHT seti yüzde 10 yerli katkı payıyla üretilerek ithal edilecek. İkinci aşamada 60 YHT setinde yüzde 53 yerlilik oranına ulaşılacak. Üçüncü aşamada ise Milli YHT Projesi kapsamında 16 set, yüzde 74 yerlilik payıyla 'deki Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) kurulacak tesiste imal edilecek.

Yerli üretim ve test tesisinin kurulumu Eskişehir'de gerçekleştirilecek ancak teslimatlar 'da yapılacak.

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Sektörden gelen talep "96 YHT seti ihalesi"ni iptal ettirdi
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