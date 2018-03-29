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ekonomisi 8 yıldır aralıksız büyüyor

Geçen yılki büyüme oranıyla G20 içinde başı çeken , bölgesindeki jeopolitik gerilimler, Avrupa'daki krizi, Gezi olayları, 'nün darbe girişimine rağmen 8 yıldır kesintisiz büyüme başarısını gösterdi. Geçen sene alıcı fiyatlarıyla hacmi 1 trilyon 693 milyar 310 milyon 340 bin lira olurken, en yüksek katma değer yaklaşık 382 milyar lira ile hizmetler sektöründen geldi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 17:33
Türkiye ekonomisi 8 yıldır aralıksız büyüyor

Ekonomide geçen yıl yakaladığı yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla G20'nin zirvesinde bulunan , bölgesindeki jeopolitik gerilimler, Avrupa'daki krizi, Gezi olayları, 'nün darbe girişimi gibi olaylara rağmen, 8 yıldır kesintisiz büyüme başarısını gösterdi.

2011'DE REKOR BÜYÜME: YÜZDE 11,1

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, in başladığı 2008'de yüzde 0,8 büyümeyi başaran Türkiye ekonomisi, krizin etkilerinin bütün dünyada iyiden iyiye görüldüğü 2009'da yüzde 4,7 daraldı. Daha sonraki süreçte kesintisiz büyüme patikasına giren Türkiye, 2010'da yüzde 8,5 büyüyerek küresel krizin etkilerini silmeyi başardı. Türkiye ekonomisi 2011'de yüzde 11,1, 2012'de yüzde 4,8, 2013'te yüzde 8,5, 2014'te yüzde 5,2, 2015'te yüzde 6,1 ve 2016'da FETÖ'nün darbe girişimine rağmen yüzde 3,2 büyüme gösterdi.

Terör olayları, küresel ekonomideki sıkıntılar, jeopolitik gerilimler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi ekonomiye etkisi olan olayların yaşandığı geçen yıl da Türkiye güçlü büyüme performansını sürdürdü. Türkiye, 2017'de yüzde 7,4 büyürken, 'da belirlenen yüzde 5,5'lik hedefi de aşmış oldu. Böylece ekonomide 8. kez yıllık bazda kesintisiz büyüme başarısı yakalandı.

EN YÜKSEK KATMA DEĞER HİZMETLER SEKTÖRÜNDEN

Geçen sene alıcı fiyatlarıyla hacmi 1 trilyon 693 milyar 310 milyon 340 bin lira olurken, burada en yüksek katma değer yaklaşık 382 milyar lira ile hizmetler sektöründen geldi.

Bu faaliyet kolunu yaklaşık 340 milyar lira ile sanayi sektörü, 162,5 milyar lira ile kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, 137,7 milyar lira ile gayrimenkul faaliyetleri, 128,1 milyar lira ile inşaat sektörü, 106,1 milyar lira ile , ormancılık ve balıkçılık sektörü takip etti.

EN YÜKSEK DEĞİŞİM BİLGİ VE İLETİŞİMDE

İktisadi faaliyet kolları incelendiğinde 2017'de zincirlenmiş hacim endeksinde en yüksek değişim oranı yüzde 12,4 ile bilgi ve iletişim sektöründe görüldü. Söz konusu faaliyetin hacmi ise 46,1 milyar liraya çıktı.

Sektörel büyümede bilgi ve iletişimi, yüzde 10,7 ile hizmetler, yüzde 10 ile mesleki idari ve destek hizmet faaliyetleri takip etti.

Geçen sene tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 4,7, sanayi yüzde 9,2, imalat sanayi yüzde 8,8, inşaat yüzde 8,9, finans ve sigorta yüzde 3,9, gayrimenkul yüzde 2,6, kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,8 büyüdü. Sektörler toplamı ise yüzde 7,8 büyüme kaydetti.

Aynı dönemde vergi - sübvansiyonlarda da yüzde 4,4 büyüme gerçekleşerek ortalamada alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasılada yıllık bazda yüzde 7,4 büyümeye ulaşıldı.

Türkiye'de 2008-2017 dönemindeki GSYH büyüme oranları (yüzde) şöyle:

YıllarYıllık
20080,8
2009-4,7
20108,5
201111,1
20124,8
20138,5
20145,2
20156,1
20163,2
20177,4

Son dakika: Türkiye büyümede G-20 lideri

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Türkiye ekonomisi 8 yıldır aralıksız büyüyor
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