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6 bin 600 dolar düzeyine kadar indi

Çeşitli ülke ve kurumlardan kripto para birimlerine getirilen kısıtlama ve düzenleme haberleri ve geçen hafta piyasadaki genel düşüş eğiliminin ardından ’in fiyatı 6 bin 600 dolara kadar geriledi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:45
Bitcoin 6 bin 600 dolar düzeyine kadar indi

Toplam 1,594 adet biriminin işlem gördüğü piyasadaki genel düşüş seyri devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi son 24 saatte yüzde 6.32'lik bir düşüşle 7 bin 158 dolara geriledi.

KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Kripto para birimlerine yönelik kurumsal ve toptan yatırımların batı ülkelerinde çok gözlemlenmediğini fakat doğuda durumun aynı olmadığını söyleyen kripto para birimi borsası Abra'nın CEO'su Bill Barhydt, "Şu an kripto para birimleri piyasasına kurumsal yatırımcılardan büyük miktarda batıdan yatırım yapılmıyor; ancak, bu durum 'da böyle değil. Batı ülkelerinden yüksek miktarda yatırım gelmeye başladığında dikkatli olun" dedi.

BİTCOİN PİYASADA LİDER KONUMDA

Barhydt gibi merkezli Fundstrat analisti Tom Lee de, yıl sonunda Bitcoin'in 20 bin dolar seviyelerine çıkacağını vurgularken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 94'ünün düşmesinin de etkisiyle piyasa hacmi 269 milyar 68 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Piyasadaki en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin 121 milyar 292 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 45.1'ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 569 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 6.32
- Ethreum yüzde 5.89
- Ripple yüzde 6.86
- Bitcoin Cash yüzde 5.60
- Litecoin yüzde 1.36
- Cardano yüzde 3.52
- Stellar yüzde 8.26
- NEO yüzde 3.15
- IOTA yüzde 1.17 düşerken
- EOS yüzde 1.23 arttı.

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Bitcoin 6 bin 600 dolar düzeyine kadar indi
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