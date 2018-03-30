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da dahil onlarca devine " uyarısı" zorunluluğu

ABD'nin California eyaletinde mahkeme, başta olmak üzere bazı şirketlerinin ürünlerine "e yol açabilir" uyarısı koyması gerektiğine hükmetti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 11:40
Starbucks da dahil onlarca kahve devine kanser uyarısı zorunluluğu

Mahkeme, Toksik Maddeler Eğitim ve Araştırma Konseyinin, müşterilere e yol açan kimyasal maddelerle ilgili bilgi verilmesini zorunlu kılan eyalet yasası çerçevesinde aralarında ünlü zinciri 'ın da bulunduğu 90 şirkete açtığı davayı gördü.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Elihu Berle, davalı kahve şirketlerinin, kahvenin kavrulması aşamasında oluşan kanserojen maddenin insan sağlığına tehdit oluşturmadığına ilişkin kanıt sunamadığını belirtti.

"KANSERE YOL AÇABİLİR" UYARISI ZORUNLU HALE GELİYOR

Berle, kahve şirketlerinin ürünlerine "kansere yol açabilir" uyarısı koyması gerektiğine karar verdi.

Konsey, kahveyi kavururken ortaya çıkan akrilamidin söz konusu kimyasallar arasında olduğuna işaret ediyor.

Kahve şirketleri ise kimyasalın ürünlerde zararsız düzeyde bulunduğunu ve kahve çekirdeğini lezzetli hale getirmek için gerekli pişirme işleminin doğal süreci olarak ortaya çıktığından yasadan muaf tutulması gerektiğini ileri sürüyor.

Bazı kahve şirketleri de lezzeti bozmadan ürünlerden akrilamidi kaldırmanın mümkün olmadığını savunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü 2016'da, kahveyi, "olası kanserojenler" listesine eklemişti.

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Starbucks da dahil onlarca kahve devine "kanser uyarısı" zorunluluğu
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