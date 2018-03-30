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'ye finansman sağlayan şirkete operasyon

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) finansman sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 10:18
FETÖ'ye finansman sağlayan şirkete operasyon

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ'da K.Ö. isimli şahsın örgütün sözde sorumlusu olduğunun tespit edilmesinin ardından geçtiğimiz gün K.Ö. ve K.G'nin şirketlerine el konularak atanmasına karar verildi. Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan K.Ö, K.G, E.Ş, Z.Ö, M.B.Ö, S.Ö, S.A, E.K ve H.K'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerden 6'sını geçtiğimiz gün gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün, / silahlı terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışması çerçevesinde operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile el konulan ve kayyum atanan K.Ö ve K.G'ye ait şirketlerde arama çalışmaları devam ediyor.

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FETÖ'ye finansman sağlayan şirkete operasyon
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