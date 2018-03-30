İngiliz turistlere papatyalı karşılama

Muğla'nın Dalaman ilçesine İngiltere'den gelen turist kafilesi papatyalarla karşılandı.

YDA Dalaman Havalimanı'na gelen 220 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolculara papatyalardan yapılmış taç ve kolyeler verildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını aktaran Güvenç, "İngiltere'den Dalaman bölgesine gelişler başladı. Bunda Bakanlığın iki yıldır yaptığı çalışmaların büyük etkisi oldu." dedi.