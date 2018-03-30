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İngiliz lere papatyalı karşılama

'den 'nın Dalaman ilçesine gelen 220 kişilik kafilesi papatyalarla karşılandı. YDA Güvenç: "İngiltere'den Dalaman bölgesine gelişler başladı. Bunda Bakanlığın iki yıldır yaptığı çalışmaların büyük etkisi oldu"

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 10:21
İngiliz turistlere papatyalı karşılama

'nın Dalaman ilçesine 'den gelen kafilesi papatyalarla karşılandı.

'na gelen 220 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolculara papatyalardan yapılmış taç ve kolyeler verildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

YDA Hamdi Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını aktaran Güvenç, "İngiltere'den Dalaman bölgesine gelişler başladı. Bunda Bakanlığın iki yıldır yaptığı çalışmaların büyük etkisi oldu." dedi.

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İngiliz turistlere papatyalı karşılama
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