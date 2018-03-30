KİT'lerdeki istihdam rakamları

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2017 sonu itibarıyla 105 bin 591 kişi çalışıyor.

Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılına ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 105 bin 591 kişi çalışırken, bunların 96 bin 470'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 9 bin 121'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 23'ü memur, 44 bin 418'i sözleşmeli, 51 bin 387'si kapsam içi işçi, 3 bin 470'i kapsam dışı işçi, 2 bin 293'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.