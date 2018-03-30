Peker Holding hızıyla Avrupalı’yı şaşırttı

Türkiye'deki tecrübesini 6 yıl önce yurtdışına taşıyan ve 14 projeyi hayata geçiren Peker Holding, vites büyüttü. Yurtdışında büyümeye devam edeceklerini söyleyen Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, "Londra'nın ardından Almanya'da özellikle Düsseldorf bölgesinde arazi ve proje geliştirmeye karar verdik" diye konuştu. Türk gayrimenkul sektörünün dünyanın her bölgesinde proje geliştirebilecek potansiyele sahip olduğuna söyleyen Peker, "Hızımız ve gücümüzle Avrupalıları şaşırttık. Biz aslında Türk gayrimenkul sektörünün akıncılarıyız" dedi.

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