Son dakika: Şubat ayı ihracat verileri açıklandı

Türkiye ekonomisinin "yumuşak karnı" olarak bilinen cari açıktaki artışta en önemli etkiyi yapan dış ticaret açığı, Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artışla 5.76 milyar dolara çıktı.

İHRACATTA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.0 artarak 13 milyar 176 milyon dolara, ithalat da yüzde 19.7 artarak 18 milyar 936 milyon dolara yükseldi.



Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2017 Şubat ayında yüzde 76.4 düzeyindeyken, bu yıl Şubat ayında, yüzde 70'in de altına inerek yüzde 69.6'ya düştü.



TÜİK verilerine göre, Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23.8 artarak 6 milyar 844 milyon dolara çıktı ve aynı dönemde AB'nin ihracattaki payı yüzde 45.7'den, yüzde 51.9'a yükseldi.



İHRACATTA İLK SIRADA ALMANYA VAR



Almanya'ya yapılan ihracat Şubat ayında 1 milyar 359 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 864 milyon dolar ile İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere ve 666 milyon dolar ile ABD izledi.



Çin'den yapılan ithalat, 1 milyar 863 milyon dolar ile il sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 812 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Almanya ve 875 milyon dolar ile Fransa izledi.