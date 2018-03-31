2 trilyon dolarlık pazarda dev yarış

Türkiye
'deki e-Ticaret ve eİhracat
sektörünü değerlendiren Doğuş Planet İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato, "Alibaba platformuna Türk KOBİ
'leri girsinler diye şuan Türkiye'de e-İhracat için devletin sağladığı bir teşvik var. Çünkü o platforma üye olmanın bir maliyeti var. Bu maliyetin yüzde 80'inin devlet karşılıyor, yüzde 20'lik kısmını ise Alibaba karşılıyor. Dolayısıyla girişimci buraya pek bir para vermiyor, ancak bu teşvik 3 sene geçerli" dedi. Alibaba platformuna giren KOBİ'lerin kendine potansiyel alıcı bulduğuna değinen Adato, "Alibaba'ya girmek e-İhracat yapıldığı anlamına gelmiyor, ciddi ekosistemlerin yaratılması lazım. B2C'de yurtdışına mal sattığında yolladığın malın üzerine KDV
koymak zorundasın ya da bunu ihracat yaptın diye göstermen için tek bir ürün ihracat dokümanı dolduracaksın ve malın yurtdışına çıktığını ispat edeceksin ki o üzerine koyduğun KDV parasını ya geri alasın ya da koymayasın. Çünkü 100 liralık bir malın üzerine 18 lira KDV koyduğun zaman fiyat tutturamıyorsun. 18 lira çok ciddi bir rakam. Bunun dışında bir KOBİ kendine bir alıcı bulduğu zaman ona bu ihracatı yaptıracak yardımcı mekanizmalar lazım. Ya da bazı 3. Parti şirketler olacak, malını alacak yollayacak evrak düzenlemesini yapacak ya da bu dokümantasyon son derece basit bir şekilde elektronik ortamda olacak. Daha her şeyin elektronik ortamda olacağı altyapıya gelmedik ancak bu altyapılar için çalışılıyor. Devletin çok muazzam hazırlıkları var" açıklamasını yaptı. KATLANARAK BÜYÜYECEK
Türkiye'nin ciddi ihracat hedefleri olduğuna değinen İzi Adato, "2023'te 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var, eğer altyapılar bu zamana kadar hazırlanmış olur ve platformlarda buna göre organize olunabilirse bu rakamın ciddi bir kısmı e-İhracattan gelebilir. Türkiye'de e-Ticaretin ticaret içindeki payı yüzde 3.5 seviyesinde. Bu rakam Avrupa ülkelerinde yüzde 8-9, Amerika'da yüzde 10-11 seviyesinde. Bizde de bu rakam yukarılara çıkmaya başladı. 2018'de hedefimiz bu yüzde 3.5'u yüzde 3.9 gibi bir seviyeye çıkarmak ki bu piyasada milyarlarca lira ticaret hacmi anlamına geliyor" değerlendirmesini yaptı. "Bugüne kadar yeterli altyapı yoktu, e-Ticaret firmaları yoktu, sistem entegrasyon firmaları yoktu ama son 10 yıldır sektör çok hızlı büyüyor" açıklamasını yapan Adato, Türkiye'nin genç nüfusa sahip olmasının en büyük avantajlardan biri olduğuna değinerek, "Türkiye'de kullanılan banka
kartı Avrupa'da kullanılan kartlar arasında 1 numara. Türkiye'deki ödeme sistemleri ne Avrupa'da ne Amerika'da var. Önceki dönemlerde internet
ten ticaretle alakalı negatif bir algı vardı, artık bu algı da ortadan kalktı. İnsanlar internetin güvenli olduğunu gördü. Bütün bunlar internetteki ticaretin çok hızlı büyümesi için çok önemli unsurlar. Önümüzdeki senelerde e-Ticaretin katlanarak büyüyeceğini görüyoruz. Genç nesil yeni şeyler arıyor, bu da e-Ticaretin hızlı büyümesi muazzam büyük bir fırsat anlamına geliyor. E-ticarete girenler işini internete taşıyarak küçük yerel bir işletme olmaktan çıkıp Türkiye'nin her tarafından ulaşılabilir bir ticarethane haline gelebiliyor. Bunu bizim platformlarda çok net görüyoruz. Anadolu'daki işlem adetleri gittikçe artıyor, KOBİ'lerle konuştuğumuzda son derece hızlı bir şekilde küçük işletmeyi internete taşıdıklarını görüyoruz" dedi. BÜYÜME POTANSİYELİ YABANCIYI ÇEKİYOR
Amerika'nın en büyük şirketlerinden olan Amazon'un Türkiye pazarına girişini de değerlendiren Adato, "Türkiye'nin önünde büyük bir büyüme potansiyeli var. Bu potansiyel olmasaydı Amazon Türkiye'ye gelmeyi düşünür müydü? Bütün yabancı yatırımcıların Türkiye'yle ilgili negatif yorum yaptığı bir ortamda Amazon buraya gelmezdi. Riskten daha büyük bir büyüme potansiyeli var. Çok cazip bir potansiyel var ki böyle bir yatırım talebi var. eBay seneler evvel geldi, Amazon şimdi gelmeyi düşünüyor, bütün yabancı yatırımcılar bu sahaya bakıyorlar. Gerçekten Türkiye'nin dinamikleri ne olursa olsun Türkiye'nin önümüzdeki 2023 ve sonraki senelerde ekonomik olarak son derece kuvvetli bir gidişat bekliyor. Son 10 senedir son derece düzgün giden ekonomik göstergeler var. Özellikle e-Ticaret tarafına baktığımızda çok daha kuvvetli büyüyeceğine inanıyorum. İç piyasada yapılan e-Ticaret yüzde 3.5'tan yüzde 8-9'lara çıktığında buradaki ticaret hacmi milyarlarca dolar artacak. Bu iç piyasada yapılan ekonomi yine iç piyasada dönecek" açıklamasını yaptı. PTT'NİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK
e-İhracatın en önemli katmanlarından birisinin PTT
olabileceğine dikkat çeken İzi Adato PTT'nin devletin önemli bir mekanizması olması ve diğer devlet birimleriyle entegre çalışabilecek konumda bulunması sebebiyle e-İhracatta ciddi bir rolü olabileceğine dikkat çekti. "Bugün Türkiye içinde PTT'nin taşıma ve bankacılık hizmetleri gibi rolleri var. Ama yurtdışı işlemleri devreye girdiği zaman devletle olan entegrasyonlarından dolayı e-İhracatta çok önemli bir yere sahip olabilir. Ve duyduğum, bunlar çalışsın diye şuan epey bir hazırlık yapılıyor. EN BÜYÜK KOBİ PLATFORMUYUZ
N11.com olarak Türkiye'nin en büyük KOBİ platformu olduklarının altını çizen İzi Adato, "Bünyemizde 80 binin üzerinde KOBİ var. Türkiye'de 80 binin üzerinde KOBİ'si olan ve online kanallarda full entegre satış yapabilen başka bir platform yok. Bu KOBİ'lerin yurtdışına mal satabilmeleri için altyapı hazırlıyoruz. Eskiden altyapı maliyetleri çok pahalıydı, bugün internette dükkân açmak neredeyse bedava. Bankalarla altyapı sağlamaya ihtiyacın yok çünkü bizim platformumuz bankalarla entegre bir şekilde çalışıyor. Tek yapılması gereken doğru müşteri hizmeti vermek, ürünle ilgili doğru bilgiler koymak, rekabetçi bir fiyatla ürünü sergilemek. Ondan sonrası zaten kendi kendine oluşuyor" dedi. KOBİ'lerin bir yerden başlaması gerektiğine dikkat çeken Adato, "Bir tane platforma girip kendilerine bir tane mağaza açıp o mağazada bir kaç tane ürün koyarak ve satarak bu işi öğrenmeleri lazım. Biz platformumuzda KOBİ'lere çeşitli avantajlar sunuyoruz. Eğer siteleri yoksa site kurup içeriye ve ödeme sistemlerine entegre etmek gibi avantajlarımızı sunuyoruz. Eğitim seminerlerimizde KOBİ'lere nasıl satış yapabileceğine dair eğitimler veriyoruz. Sisteme katılmak çok basit, internet sitemize girip dükkân açmak istiyorum diyerek online kanallardan başvuru yapabilirler. Biz neden böyle bir yatırım yaptık, KOBİ'ler bizim platformumuzu kullanabilsinler ve e-Ticaret büyüyebilsin diye. KOBİ'ler bu platform üzerinden Türkiye'nin her yerine çok az bir komisyon ile ulaşma imkânına sahipler" dedi. DEVLETE 261 MİLYON KDV GELİRİ
2012'de faaliyete geçen şirketin 5 senede ulaştığı toplam ticaret hacmi 2 milyar doları aşarken devlete sağladığı KDV geliri ise 261 milyon dolar oldu. e-İhracat ile bu rakamın katlanacağını vurgulayan İzi Adato, "İç piyasadaki ticaretin gelişmesinin devlete sağladığı katkıyı görüyorsunuz. Bir tane platform çıkıyor, 5 senede 261 milyon dolar devlete KDV geliri sağlıyor. Türkiye'nin iç piyasasında öyle bir büyüme hacmi var ki devlet bu e-Ticaret şirketlerini son derece destekliyor. Eğer doğru bir yatırımla girer, ne yaptığınızı iyi bilirseniz ve sektöre hakimseniz büyümeniz çok hızlı olur" değerlendirmesini yaptı. 2018 beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Adato, dolar bazında yüzde 50 büyüme hedeflediklerini ve 5 senede yaptıkları ciroyu çok daha kısa vadede gerçekleştireceklerini kaydetti. YEŞİM OKSAY