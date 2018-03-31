Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > ATSO 2018’i Antalya 4.0 yılı ilan etti

2018’i 4.0 yılı ilan etti

Giriş Tarihi: 31.3.2018
ATSO 2018’i Antalya 4.0 yılı ilan etti
Antalya Ticaret ve () Başkanı , 2018'i " 4.0 Yılı" ilan ettiklerini belirterek, "Dijital dünyada yer almayan birçok meslek ise artık her gün yeni zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle artık eticaretten e-ihracata uzanan bir vizyonla hareket etmeliyiz. Antalya i, ticareti, inşaat sektörü, ve sanayi sektörü yüksek katma değer üretimine geçmek zorunda" ifadesini kullandı. Antalya'nın turizm, ticaret, inşaat, tarım ve sanayi sektörünün yüksek katma değer üretimine geçmek zorunda olduğuna işaret eden Davut Çetin, ticaret esnafının ve küçük tarım üreticisinin mevcut durumda ayakta kalamayacağını, gerekli değişimin ancak dijital ekonomiye yatırım yapılarak gerçekleştirebileceğini söyledi. Bu nedenle 2018 yılını "Antalya 4.0 Yılı" ilan ettiklerini belirten Davut Çetin şunları kaydetti: " ve Sanayi Odası olarak 2017'de e-Oda, e-ticaret, İnovasyon, Sanayi 4.0 çalışmaları yaptık. 2018'i ise Antalya 4.0 yılı ilan ettik ve tarım, ticaret, sanayi, turizm, kent 4.0 çalışmalarına başladık."
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ATSO 2018’i Antalya 4.0 yılı ilan etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN