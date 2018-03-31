ATSO 2018’i Antalya 4.0 yılı ilan etti

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO
) Başkanı Davut Çetin
, 2018'i "Antalya
4.0 Yılı" ilan ettiklerini belirterek, "Dijital dünyada yer almayan birçok meslek ise artık her gün yeni zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle artık eticaretten e-ihracata uzanan bir vizyonla hareket etmeliyiz. Antalya turizm
i, ticareti, inşaat sektörü, tarım
ve sanayi sektörü yüksek katma değer üretimine geçmek zorunda" ifadesini kullandı. Antalya'nın turizm, ticaret, inşaat, tarım ve sanayi sektörünün yüksek katma değer üretimine geçmek zorunda olduğuna işaret eden Davut Çetin, ticaret esnafının ve küçük tarım üreticisinin mevcut durumda ayakta kalamayacağını, gerekli değişimin ancak dijital ekonomiye yatırım yapılarak gerçekleştirebileceğini söyledi. Bu nedenle 2018 yılını "Antalya 4.0 Yılı" ilan ettiklerini belirten Davut Çetin şunları kaydetti: "Antalya Ticaret
ve Sanayi Odası olarak 2017'de e-Oda, e-ticaret, İnovasyon, Sanayi 4.0 çalışmaları yaptık. 2018'i ise Antalya 4.0 yılı ilan ettik ve tarım, ticaret, sanayi, turizm, kent 4.0 çalışmalarına başladık."