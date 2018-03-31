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’ın 2 deposuna baskın

’ın Antalya’da bulunan iki deposuna baskın düzenleyen polis, depolarda bulunan tarihi geçmiş gıda meddelerine ve şirkete ait 8 araca el koydu

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Çiftlik Bank’ın 2 deposuna baskın

2 00 bine yakın kişiyi mağdur eden 'ın Antalya Muratpaşa ve Kepez'deki iki deposuna baskın düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Tic. Ltd. Şti.'nin Muratpaşa'daki deposuna Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda girdi. Operasyonda, Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu iddia edilen şirkete ait 8 kamyonete el konuldu.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER
?Depoda şirketler adına düzenlenmiş çok sayıda irsaliye, hard disk ve telefon ele geçirildi. Ayrıca depoda bulunan Çiftlik Bank ibareli ve bir kısmı bozulmuş, bir kısmının da tarihi geçmiş çok miktarda bal, sucuk, zeytin, kavurma ve peynir gibi gıdalara el konuldu. Aynı şirketin Kepez'de bulunan diğer deposunda da arama yapıldı. Depoda yapılan aramada, soğutuculu odalarının bulunduğu bölümde üzerinde "Çiftlik Bank" yazan kolilerde, çeşitli markalarda gıda malzemelerinin yer aldığı belirlendi. El konulan gıda malzemeleri depo sahibine yedi emin olarak teslim edildi.

8 ARACA EL KONULDU
Operasyonda depoda bulunan 7 farklı markaya ait çoğu soğutuculu 8 aracın Dora Gıda'ya ait olduğunun tespiti üzerine el konuldu. Araçlar yedi emin otoparkına çekildi. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın binlerce yatırımcıyı dolandırdıktan sonra 24 Ocak'ta yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti. Aydın'ın Uruguay'a kaçtığı, burada kendisine villa ve Ferrari marka araç aldığı saptanmıştı.

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Çiftlik Bank’ın 2 deposuna baskın
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