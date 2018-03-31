Çiftlik Bank’ın 2 deposuna baskın

2 00 bine yakın kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank'ın Antalya Muratpaşa ve Kepez'deki iki deposuna baskın düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Tic. Ltd. Şti.'nin Muratpaşa'daki deposuna Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda girdi. Operasyonda, Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu iddia edilen şirkete ait 8 kamyonete el konuldu.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER

?Depoda şirketler adına düzenlenmiş çok sayıda irsaliye, hard disk ve telefon ele geçirildi. Ayrıca depoda bulunan Çiftlik Bank ibareli ve bir kısmı bozulmuş, bir kısmının da tarihi geçmiş çok miktarda bal, sucuk, zeytin, kavurma ve peynir gibi gıdalara el konuldu. Aynı şirketin Kepez'de bulunan diğer deposunda da arama yapıldı. Depoda yapılan aramada, soğutuculu odalarının bulunduğu bölümde üzerinde "Çiftlik Bank" yazan kolilerde, çeşitli markalarda gıda malzemelerinin yer aldığı belirlendi. El konulan gıda malzemeleri depo sahibine yedi emin olarak teslim edildi.

8 ARACA EL KONULDU

Operasyonda depoda bulunan 7 farklı markaya ait çoğu soğutuculu 8 aracın Çanakkale Dora Gıda'ya ait olduğunun tespiti üzerine el konuldu. Araçlar yedi emin otoparkına çekildi. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın binlerce yatırımcıyı dolandırdıktan sonra 24 Ocak'ta yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti. Aydın'ın Uruguay'a kaçtığı, burada kendisine villa ve Ferrari marka araç aldığı saptanmıştı.