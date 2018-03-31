Daha güçlü Türkiye için daha güçlü ekonomi

Mega projeleri art arda hayata geçiren Türkiye
geleceğe emin adımlarla yürürken Emlak Konut
GYO 2023'te 250 bin bağımsız bölüm vizyonuyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha güçlü ekonomi ve daha güçlü Türkiye için çalışan Emlak Konut, 2018'de toplam satılabilir alanını yaklaşık 830 bin metrekareye çıkarma hedefiyle çalışıyor. Bu yıl için toplam satış hedefini yaklaşık 7.3 milyar TL
olarak açıklayan şirketin net kâr beklentisi ise 1.8 milyar lira olarak açıklandı. 2.1 milyarlık maliyeti olan arsalar ise yıl içerisinde ihale edecek. Türkiye'nin siyasi duruşu, uluslararası politikada oynadığı öncü rolü ve gelişen ekonomisiyle yükselen bir değer olduğunu kaydeden Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum
, şöyle devam etti: "Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 7.4 büyüdü. 2018'in ilk çeyreğinde açıklanan makroekonomik veriler büyümenin iyi bir performans göstereceği beklentilerini artırıyor. Ülkemiz yabancı kuruluşları şaşırtmaya devam edecek." İNŞAAT YÜZDE 8.9 BÜYÜDÜ
Türkiye'de son 15 yılda inşaat ve gayrimenkul sektörünün vizyonunun da hızla değişim gösterdiğinin altını çizen Kurum, "Ülkenin bu istikrarlı büyüme tablosunun önemli yansımaları sektörümüzde de görülüyor. Ekonomiye katkı vermeye devam ediyoruz" dedi. Kurum, "Geçen yıl inşaat sektörü 8.9 ile genel ekonominin üzerinde büyüdü. Özellikle son yıllarda konut sektöründe kullanılan malzemelerde yerli ürünlere verilen önceliklerle, sektörümüz ülke ekonomisine fayda sağlarken inşaatla bağlantılı sanayi dallarına direkt katkı sağlıyor" şeklinde konuştu. Kurum, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 'Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz' ve devamında başlattığımız 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' kampanyalarımız ile ülke ekonomisine ve sektörümüze bu ülkenin lokomotiflerinden biri olarak öncülük ettik" dedi. 2013'te 250 bin bağımsız bölüm vizyonuyla çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Kurum, şunları söyledi: "Önümüzdeki süreçte istikrarlı bir ekonominin devam edeceği ülkemizde daha güvenle, daha emin adımlarla yükselişimizi sürdürmek, milletimizden aldığımız gücü yine milletimiz adına kullanabilmek için, çalışmalarımıza canla başla devam edeceğiz. Başarının kilit faktörü istikrardır. Bu nedenle daha güçlü Türkiye'de ancak istikrarlı ve daha güçlü ekonomi ile mümkün olacaktır." YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI
Murat Kurum, "2017'de düzenlediğimiz 9 gelir paylaşımı ihalede; 13 milyar TL toplam beklenen satış değeri ve yaklaşık 2 milyar TL minimum şirket payı taahhüdüne ulaştık. Halka arzlarla büy��yen şirketimiz 3.8 milyar TL tutarında ödenmiş sermayesi ile Türkiye'nin en güçlü şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı" ifadelerini kullandı. EMLAK KONUT İHALELERE HIZ VERDİ
Murat Kurum, yılın ilk üç ayı içerisinde hedeflenen ihaleleri hayata geçirmeye başladıklarını kaydederek, "Portföyümüzde olan Şişli Teşvikiye'deki arsanın ihalesini 21 Mart'ta başarıyla tamamladık. Toplamda 1 milyar 763 milyon 750 in TL bedelle ihale ettiğimiz arsada Emlak Konut'un payı 705 milyon 500 bin TL olacak" dedi. Kurum, "Geçtiğimiz yıl başarıyla ihalesini gerçekleştirdiğimiz Galatasaray Spor Kulübü'nün Riva'daki arazisinden sonra Florya'daki tesislerinin arsasının da ihalesine yapacağız. Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle yapılacak ihaleyi 5 Nisan'da gerçekleştireceğiz. Son olarak Bakırköy Şevketiye'de bulunan arsamızın ihalesini de 17 Nisan'da yapacağız" diye konuştu.