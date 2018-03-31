Dünyada söz sahibiyiz

2017 yılı ihracat
ımız ve ekonomimiz açısından oldukça iyi geçti. Atılım Yılı ilan ettiğimiz 2017'yi, hedefleri aşarak 157 milyar dolar ihracatla tamamladık. Dünya ticaretinden aldığımız pay 2001'de yüzde 0.51'di, 2017'de bu oranı yüzde 0.89'a çıkardık. Geçen yıl, uluslararası kuruluşların beklentilerinin oldukça üzerinde bir büyüme sergiledik. 2017'nin son çeyreğinde ulaştığımız yüzde 11.1'lik büyüme oranı ile dünyada birçok ülkeyi geride bıraktık. Ülkemizin ekonomideki bu atılımları, hem ekonomi hem de ekonomi dışı birçok alanda ülkemizin gücünü sergilemesi açısından son derece önemli. Belirli ürünlerde sadece bölgenin değil, dünyanın en önemli ihracatçısı olan Türkiye
, bu başarısını sanata taşıyarak dizi, film gibi sektörlerde Güney Amerika
pazarını dahi fethetmiş durumda. Yine sağlık alanında ülkemizin sergilediği başarılar, Orta Doğu
ve Afrika
'nın ötesinde Avrupa'dan hastaları ülkemize çekiyor. Tüm bu gelişmeler, ülkemizin genel manada artık sadece kendi bölgesinde değil, dünyanın tamamında söz sahibi bir ülke olduğunu gösteriyor. Katar
'dan Somali
'ye, Bangladeş'ten Suriye
'ye insanlığın yardıma muhtaç olduğu tüm bölgelerde varlığıyla güven veren ülkemiz, artık düzenin bir oyuncusu olmaktan da öte oyun kurucu bir ülke haline geldi. Bugün gelişmiş ülkelerin hemen yanı başımızda terör örgütlerini desteklemesine hem siyasi, hem de askeri anlamda verdiğimiz tepki ve başarıyla yürüttüğümüz operasyon bunun en büyük kanıtı. Terör koridoruna geçit vermeyen ülkemiz, 2023 hedeflerine daha güçlü ve daha emin adımlarla ilerliyor.