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Dünyayla rekabet ederiz

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Dünyayla rekabet ederiz
Beyaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı sınır güvenliği için yapılan operasyonun 'nin küresel anlamda bölgedeki gücünün ve kararlılığın önemli bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Beyaz, "Türkiye, şimdilerde güçlü ekonomisi ve altyapısıyla bu coğrafyanın gidişatına yön verecek potansiyel ve gücü kendinde bulmaktadır. İnşaat sektörü de yeni yatırımları ve diğer dinamikleriyle büyümesine devam ediyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü gayrimenkule yatırımlarını dün olduğu gibi bugün de sürdürüyor" diye konuştu. Türkiy e'nin önü açık Muammer Beyaz, hükümetin hayata geçirdiği dev projelere ek olarak ulaşım, kentsel dönüşüm, yeni nesil binalar gibi inşaat alanındaki gelişmeler hem sektöre hem de istihdama katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti. Beyaz, " olarak ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini önemsiyor ve çalışmalarımızı bu azimle sürdürüyoruz. Geldiğimiz noktada hayata geçirilen projeler gösteriyor ki, sektörümüz dünyayla rekabet edebilecek seviyede" şeklinde konuştu.
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Dünyayla rekabet ederiz
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