Dünyayla rekabet ederiz

Beyaz
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Beyaz
sınır güvenliği için yapılan operasyonun Türkiye
'nin küresel anlamda bölgedeki gücünün ve kararlılığın önemli bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Beyaz, "Türkiye, şimdilerde güçlü ekonomisi ve altyapısıyla bu coğrafyanın gidişatına yön verecek potansiyel ve gücü kendinde bulmaktadır. İnşaat sektörü de yeni yatırımları ve diğer dinamikleriyle büyümesine devam ediyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü gayrimenkule yatırımlarını dün olduğu gibi bugün de sürdürüyor" diye konuştu. Türkiy e'nin önü açık Muammer Beyaz, hükümetin hayata geçirdiği dev projelere ek olarak ulaşım, kentsel dönüşüm, yeni nesil binalar gibi inşaat alanındaki gelişmeler hem sektöre hem de istihdama katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti. Beyaz, "Beyaz İnşaat
olarak ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini önemsiyor ve çalışmalarımızı bu azimle sürdürüyoruz. Geldiğimiz noktada hayata geçirilen projeler gösteriyor ki, sektörümüz dünyayla rekabet edebilecek seviyede" şeklinde konuştu.