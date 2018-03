e-İhracat’ta başarının 7 formülü

BUGÜN NELER OLDU

E-Ticaret sektöründe satışlar her geçen gün artış gösteriyor. Online satışlara gösterilen yoğun ilgi e-Ticaret yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. e-Ticaret şirketleri yurtiçi satışlarının yanı sıra, yurtdışına e-İhracat yolu ile açılmaya başladı. Bu konu ile ilgili birçok yatırımcı araştırmalar yapıyor. eİhracat nasıl yapılır?, Ödeme ve kargo işlemleri nasıl yürütülür?, Kapıda ödeme imkânı tanıyorlar mı? Ya da diğer ödeme seçenekleri neler? İşte 'e-İhracat Platformu'nun yatırımcılara önerileri...Aracılık ticareti her geçen yıl tükeniyor. 21. yüzyılda katma değer üretmeyen aracılara yer yok. Google , Facebook ve Criteo sayesinde ihracat yapılan ülkelerdeki toptancı-ithalatçı şirketleri aradan çıkararak nihai tüketicilere direkt olarak ulaşmak mümkün. Türkiye nitelikli bir üretici ülke konumunda. Dünyada 'Made in Turkey' oldukça itibarlı. Bunu avantaja çevirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak gerekiyor. e-ihracatın bir odaklanma ve kararlılık işi olduğunu unutmamak gerekiyor. Hangi ülkeyi hedefliyorsanız o ülkenin dilinde müşteri hizmetleri desteği vermek dahil olmak üzere birçok işi aynı anda doğru yapmak zorundasınız.Site baştan sona hedef ülkenin diliyle hazırlanmalı. Google translate API kullanarak ürünlerinizi istediğiniz dile çevirebilirsiniz.İletişim sayfasında hedef ülkeye ait bir müşteri hizmetleri numarası olmalı. Hedef ülkenin IP'lerinden giren ziyaretçiler sadece yerel müşteri hizmetleri numaranızı görmeli.Yerel adres kullanın. Böylece site ziyaretçileriniz sizi o ülkenin yerli e-Ticaret sitesi olduğunuzu düşünür.Tüm ödeme yöntemlerini aktive edin. IyziCo ile tüm dünyadan kredi kartıyla ödeme alabilirsiniz. Diğer ödeme seçeneklerini de aktif etmelisiniz. Yerelleşmenin anahtar kuralı, tüm ödeme yöntemlerini aktif etmektir.Hedef ülkenin pazar yerlerine girin. Satışların kargolarının içine kendi e-Ticaret sitenizin yerel dilde hazırlanmış broşürlerini ekleyin. Bu mecralardan kendi e-Ticaret sitenize çeşitli promosyon ve kampanyalarla müşteri çekin.Hedef ülkenizin dilini ana dili gibi konuşan bir müşteri hizmetleri temsilcisi işe almak zorundasınız. Tüm iletişim kanallarını açık tutmalısınız; Whatsapp , Viber, Messeneger, canlı chat vs.Google, Facebook ve Criteo artık global ve önü alınamaz şekilde dünya internetini domine ediyor. Online ticareti kolaylaştırıyor, sınırları ortadan kaldırıyor. Hedef ülkeye yönelik reklam çalışmaları yapmalısınız.