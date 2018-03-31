Haberler Ekonomi Haberleri e-İhracat’ta başarının 7 formülü

e-İhracat’ta başarının 7 formülü e-Ticaret sektörü her geçen gün büyüyor. Yurtiçi satışlarının yanı sıra, yurtdışı satışlarına odaklanan e-Ticaret şirketleri, e-İhracat için atılımlar yapıyor. e-İhracat Platformu, şirketlerin e-İhracat yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı

Giriş Tarihi: 31.3.2018