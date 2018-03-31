Türkiye
'nin kendi coğrafyasında elde ettiği siyasi ve askeri başarılara 2017 yılında elde edilen 7.4'lük büyüme oranı da eklenince BMD
Başkanı Sinan Öncel'in tabiriyle 'ekonominin özel kuvvetleri' yatırım planlarını güçlendirdi. Markalar yurtdışındaki mağaza hedeflerini 4 bine çıkarırken yabancı yatırımcıların ağırlıklı olduğu alışveriş merkezleri ise yeni açılışlarla sektördeki etkinliklerini artıracak. Şu anda 397 alışveriş merkezi sayısının önümüzdeki 5 yıllık dönemde 475 adede çıkması planlanıyor. Yabancı yatırımcıların hedef büyüttüğü pazarda yerli perakendeciler de geride kalmayacak. 2017'de 67 bin kişiyi istihdam
eden yerel perakendeciler 2018 yılı sonunda yüzde 15 büyüme ve 70 bini aşan istihdam hedefliyor. 2018 SONUNA KADAR 30 BİN EK İSTİHDAM
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, üye 410 markanın 70 bin mağazası olduğunu, 2017'de yaklaşık 25 bin kişiye istihdam imkânı sağlayarak toplam çalışan sayısını 400 bine çıkardıklarını söyledi. 2018 sonuna kadar 25 - 30 bin kişiyi daha istihdama katacaklarını belirten Öncel, 2018'e başlarken 100 BMD markasının 108 ülkede 3 bin 150 mağazası ve 11 bin 500'e yakın satış noktası olduğunu dile getirdi. Öncel, "2017'de 650 yeni mağaza açtığımız yurtdışındaki büyüme stratejimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Yurtdışında her gün ortalama iki yeni mağaza açıyoruz. Yılsonunda yurtdışı mağaza sayımızın 4 bine, 2020'de ise 6 bin sınırına yaklaşacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. En çok Rusya
'da mağazalaştıklarının altını çizen Öncel, "2017 sonu itibarıyla Türk markalarının Rusya'da 515 var. Rusya'yı Suudi Arabistan
ve Kazakistan
izliyor" dedi. YATIRIMCI İÇİN CAZİBE MERKEZİ
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü
, yaşanan her türlü siyasi, ekonomik ve bölgesel gelişmeler karşısında ülkenin büyümeye devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin yerli ve yabancı yatırımcı açısından cazibesini koruduğunu vurgulayan Belgü, "Ticari gayrimenkul kiralamalarına ilişkin kanunlarda yapılacak özel düzenlemelerle de birlikte yatırımlar artarak devam edecektir" dedi. 397 AVM
sayısının 5 yılda 475 adede çıkacağını belirten Belgü, "AVM'lerde yeni yatırımların yanı sıra mevcut projelerde yenileme ve genişleme projelerinin de önümüzdeki dönemde önemli bir yatırım kalemi olacak" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde Anadolu'ya yatırım yapanın kazanacağını belirten Belgü, "Ankara, Denizli gibi illerimiz de AVM yatırımında doygunluğa ulaştı. Yatırımları başka Anadolu illerine ulaştırmak gerekiyor" dedi. ŞAMPİYONLAR LİGİNE ÇIKTIK
Türkiye'nin son 2 yıldır istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirten Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Geçen yıl ülke ekonomimiz yüzde 7.4 büyüme elde etti. Çin
ve Hindistan
'ı geride bıraktı. G-20'nin büyüme şampiyonları arasına ismini yazdırdı. Türkiye ekonomisi 2017'deki bu büyüme verisiyle OECD ülkeleri arasında yüzde 8.4 büyüyen İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu" diye konuştu. Yerli perakendecilerin 2017'de 67 bin kişiyi istihdam ederken, bugün 71 bin 396 kişiyi istihdam sağladığını belirten Altunbilek, "Ciroda yüzde 12 büyüme yakaladık. Sektörümüzün gündeminde yer alan bazı noktalarda hükümetimizin desteği ile sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz. 2018 sonunda hedefimiz yüzde 15 büyümeye imza atmak" ifadelerini kullandı.