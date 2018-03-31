Elektrik fiyatlarına yüzde 2.89 kur ayarı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarında ortalama yüzde 2.89 artış yapıldığını bildirdi. Elektrik fiyatlarının serbest piyasa koşullarında belirlendiğini ve dövizde yaşanan artışlar gibi unsurların bu maliyetleri etkilediğini belirten Yılmaz, "Son yaptığımız kurul toplantısında görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için geçerli olan nihai fiyatlarda, 1 Nisan'dan itibaren uygulanmak üzere ortalama yüzde 2.89 artış ihtiyacı olduğunu gördük" dedi. Yılmaz, maliyet artışlarının yıl sonunda toplu zam olarak yansıtılmasının doğru bir uygulama olmayacağına işaret etti.

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