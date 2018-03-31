Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? (Ne zaman emekli olurum)

Emeklilik yaşı hesaplama işlemini yapmak isteyen kişiler doğru yerdeler. Her gün binlerce emekli adayı ''ne zaman emekli olurum'' sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Emekli olmak için gün sayan kişiler E Devlet sistemi ile istediği bilgiye ulaşabilecekler. Emeklilik yaşı hesaplama yapmak için izleyeceğiniz adımları sizler için anlattık.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

Emeklilik yaşınızı hesaplamak ve ne kadar süre kaldığını öğrenmek istiyorsanız ilk olarak turkiye.gov.tr adresini ziyaret ediniz. Karşınıza gelen pencereden ''Emekli Olma Durum Sorgulama'' penceresine gidiniz. Daha sonra ''Sigorta Kolu'' ve ''hizmete başlama tarihi'' bilgilerini doldurunuz.

Karşınıza gelen pencereden emeklilik yaşı ile ilgili bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

E DEVLET SİSTEMİ HAKKINDA

E Devlet giriş sistemi ile emeklilik yaşı hesaplama dışında daha birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Size en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifresini öğrenerek turkiye.gov.tr adresine giriş yapıp tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

NASIL KULLANILIR?

Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması ile pek çok entegre elektronik hizmeti aynı adresten alabilirsiniz. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

SGK 4A HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

SGK Hizmet Dökümü almak için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekir. E- Devlet şifresini TC Kimlik Numaranız ile başvurduğunuz PTT Merkez Müdürlükleri veya yetkili şubelerden şifrenizi 2 TL karşılığında temin edebilirsiniz.